Andre Russell: 358 का स्ट्राइक रेट, 12 गेंद की सुनामी, रसेल ने ऐसी बल्लेबाजी कर मचाया हड़कंप, कांप गए गेंदबाज

बता दें कि एक समय कोमिला के 2 विकेट पांचवें ओवर में 36 रन के अंदर ही गिए गए थे. मैच पूरी तरह से राइडर्स की टीम की ओर जाता हुआ नजर आ रहा था. लेकिन इसके बाद लिटन दास और महिदुल इस्लाम ने पारी को संभाला और कुल 65 रनों की साझेदारी की. महिदुल इस्लाम 103 रनों के स्कोर पर आउट हुए, जिसके बाद रसेल बल्लेबाजी करने आए. रसेल और मोईन अली ने मिलकर टीम को जीत दिलाने का काम किया.

बता दें कि जब रसेल बल्लेबाजी करने आए थे तो कोमिला को जीत के लिए 33 गेंदों पर 48 रन की जरूरत थी. लेकिन यहां से रसेल ने अपनी बल्लेबाजी का करिश्मा दिखाया और तेजी से रन बनाकर टीम को जीत दिली दी. कोमिला की टीम 17.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 151 रन बनाने में सफल रही. रसेल 12 गेंद पर 43 रन बनाकर नाबाद रहे. रसेल को उनकी पावर-हिटिंग बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. दरअसल, मैच में रसेल ने 3 विकेट भी लिए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाई थी खलबली

ऑस्ट्रेलिया (AUS vs WI 3rd T20I) के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड (Records for T20I Matches) बना दिया था. शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर रसेल ने 139 रन की साझेदारी छठे विकेट के लिए की, जो टी-20 इंटरनेशनल में छठे विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड (Highest partnership for the sixth wicket in T20I) था.

केकेआर की ओर से खेलेंगे रसेल

रसेल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे केकेआर की टीम काफी खुश होगी. रसेल आईपीएल में केकेआर की टीम की ओर से खेलते हैं. ऐसे में यदि इस आईपीएल में आंद्रे रसेल इसी तरह से करिश्मा करते रहे तो गेंदबाजों का बुरा हाल होने वाला है.