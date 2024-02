AUS vs WI: आंद्रे रसेल ने मचाई खलबली, T20I में रदरफोर्ड के साथ मिलकर बना दिया World Record

Andre Russell का धमाका, कांपे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

Andre Russell Record in T20I: ऑस्ट्रेलिया (AUS vs WI 3rd T20I) के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड (Records for T20I Matches) बना दिया है. दरअसल, शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर रसेल ने 139 रन की साझेदारी छठे विकेट के लिए की, जो टी-20 इंटरनेशनल में छठे विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड (Highest partnership for the sixth wicket in T20I) है. शेरफेन रदरफोर्ड ने जहां 40 गेंद पर 67 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं रसेल ने 29 गेंद पर 71 रन बनाए जिसमें उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. रसेल ने पहले 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगले 4 गेंद में 21 रन बनाए. रसेल के साथ रदरफोर्ड ने अपनी पारी में 40 गेंद का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के लगाए. दोनों के कारनामें को देखकर विश्व क्रिकेट भी हैरान है.