'वो मौजूदा समय के महान है और मैं...', जसप्रीत बुमराह से तुलना पर वसीम अकरम ने दे दिया बड़ा बयान

Wasim Akram on Comparison With Jasprit Bumrah: भारत और पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज़ों की तुलना हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय रही है. अक्सर लोग जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम को आमने-सामने रखकर देखते हैं. दोनों अलग-अलग हाथ से गेंदबाज़ी करते हैं, लेकिन उनकी खासियत लगभग मिलती-जुलती है जिसमें तेज और सटीक यॉर्कर, शानदार रिवर्स स्विंग और चतुराई से डाली गई स्लोअर गेंद है. हाल ही में एक बातचीत में वसीम अकरम ने इन तुलनाओं को बेकार करार दिया. उन्होंने कहा,

“जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर के बेहतरीन गेंदबाज़ हैं. उनका एक्शन अलग है, रफ़्तार अच्छी है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जिस तरह मैनेज किया है, उसके लिए उनकी तारीफ़ करनी होगी. लेकिन 90 के दशक और आज का क्रिकेट अलग है, इसलिए तुलना करना नामुमकिन है. वह दाएं हाथ से गेंदबाज़ी करते हैं, मैं बाएं हाथ से करता था. सोशल मीडिया पर लोग बहस करते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने अपने समय में कमाल किया है, मैं अपने दौर में करता था.”

वरुण आरोन ने भी बुमराह की तारीफ की

“उन्हें सिर्फ जीनियस कहना कम होगा. SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में विकेट लेने के मामले में बुमराह अब वसीम अकरम से आगे निकल चुके हैं. और यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. वसीम दुनिया के महानतम गेंदबाज़ों में से थे, और बुमराह भी उसी स्तर पर हैं, शायद उनसे भी आगे.”

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ शॉन टैट ने बुमराह की गेंदबाज़ी पर कहा, “बुमराह स्विंग, सीम और विविधताओं का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं. उनका एक्शन ऐसा है कि उनकी कलाई से गेंद को ज़्यादा मूवमेंट मिलती है. वह गेंद को दोनों तरफ़ घुमा सकते हैं और सही पिच पर उन्हें सीम मूवमेंट भी मिलती है. इसके अलावा, उनकी बाउंसर भी बेहद ख़तरनाक है.