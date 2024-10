Wasim Akram: "दुख होता था कि..." इंग्लैंड पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत के बाद वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर की भविष्यवाणी

Wasim Akram Prediction on Pakistan Cricket : रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की. पाकिस्तान की जीत के बाद पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है. वसीम (Wasim Akram) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. अकरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "रावलपिंडी में बहुत प्रभावशाली सीरीज जीत ... मुझे उम्मीद है कि यह जीत पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाएगी. टॉस हारने के बाद यह एक प्रभावशाली वापसी थी, लेकिन पिछले दो टेस्ट मैचों में स्पिन पिचों का इस्तेमाल करने की रणनीति काम आई. एक पूर्व खिलाड़ी के रूप में मुझे हार से दुख होता है ... इसलिए बहुत खुशी है कि एक शानदार जीत मिली."

Very impressive series win at Rawalpindi … I hope this victory will take Pakistan cricket forward. It was an impressive comeback after losing the toss but strategy of employing spin pitches in the last two Tests worked. As a former player I feel hurt at a defeat … so happy…