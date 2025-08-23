विज्ञापन
India vs Pakistan: 'लेकिन मुझे लगता है...', भारत-पाक मैच को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Wasim Akram Winner Prediction on India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम 14 सितंबर को एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने वाली है. उस मैच को लेकर वसीम अकरम ने भविष्यवाणी की है.

India vs Pakistan: 'लेकिन मुझे लगता है...', भारत-पाक मैच को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता
Wasim Akram Prediction on India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025: वसीम अकरम
  • एशिया कप 2025 में भारत- पाक14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे और सुपर फ़ोर में पुनः मुकाबला संभव है.
  • वसीम अकरम ने खिलाड़ियों से आक्रामकता और कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया है.
  • वसीम अकरम ने बाबर आज़म के न होने पर निराशा जताई और टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram on IND vs PAK match in Asia Cup: एशिया कप में में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan in Asia Cup 2025) 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे, और सुपर फ़ोर चरण में 21 सितंबर को उनका दूसरा मुक़ाबला संभावित हो सकता है. ऐसे में महान तेज़ गेंदबाज़ वसीम अकरम ने भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से "कड़ी मेहनत और आक्रामकता से खेलने" का आग्रह किया है, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, अनुशासन की सीमा कभी न लांघने का आग्रह भी किया है.

बता दें कि दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले एशिया कप (IND vs PAK in Asia Cup) में अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से दोहराने के लिए तैयार हैं. इस साल की शुरुआत में भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद बढ़े तनाव के बाद यह मुकाबला और भी बेहद खास हो गया है. 

भारत-पाक में किस टीम की होगी जीत, भारत एशिया कप के खिताब का दावेदार

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट (www.telecomasia.net) से कहा, "मुझे यकीन है कि ये मैच भी बाकी भारत-पाकिस्तान मैचों की तरह ही मनोरंजक होंगे.  लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खिलाड़ी और प्रशंसक दोनों ही अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे." 

वही टीम जीतेगी जो...

पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज ने कहा, "अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम की जीत चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैन्स के लिए भी यही बात लागू होती है. भारत हाल ही में बेहतर फॉर्म में है और प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे अच्छे से झेल पाएगी, वही जीतेगी.  (Wasim Akram on Asia Cup IND vs PAK match)

उन्होंने आगे कहा कि "पाकिस्तान की युवा टीम में भारत को हराने की भूख है, हालांकि उन्होंने स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म के बाहर होने पर निराशा भी जताई. अकरम ने कहा, "निजी तौर पर, मैं बाबर आज़म को टीम में देखना चाहता था, लेकिन चूंकि उनका चयन नहीं हुआ है, इसलिए टीम में शामिल खिलाड़ियों पर ही ज़िम्मेदारी है कि वे आगे आएं और अच्छा परफॉर्मेंस करें."

एशिया कप होगा शानदार ( Wasim Akram's Message Ahead of India-Pakistan Clash)

अकरम का मानना ​​है कि इस टूर्नामेंट में फैन्स को भारत-पाकिस्तान के तीन मैच देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक संभावित फ़ाइनल मुक़ाबला भी शामिल है.  अकरम ने कहा " यह एशिया कप दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक दावत होगा.  मेरी दुआ है कि भारत और पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज़ भी फिर से शुरू करें.  बहुत समय हो गया है और यह दोनों पक्षों के प्रशंसकों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा. "

एशिया कप 2025 भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद , फहीम अशरफ , फखर जमान, हारिस रऊफ , हसन अली, हसन नवाज , हुसैन तलत, खुशदिल शाह , मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब , सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम

Wasim Akram, Asia Cup 2025, Cricket, India, Pakistan
