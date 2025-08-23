Ganesh Chaturthi 2025: इस बार गणपति बप्पा का आगमन 27 अगस्त को हो रहा है. इस दिन पूरे देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी. यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव (Cultural and Social Celebration in India) भी है, जो जो हर शहर की गलियों, मोहल्लों और पंडालों में रौनक भर देता है. भक्तिमय गीतों, ढोल-ताशों की गूंज और भव्य सजावट वाले पंडाल इस पर्व को देखने लायक बनाते हैं. अगर आप भी इस भक्तिमय माहौल (Best Ganesh Chaturthi Events in India 2025) का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन जगहों की तलाश में हैं, जहां यह उत्सव अद्भुत तरीके से मनाया जाता है. तो 5 शहर (Top 5 Cities For Ganeshotsav 2025) आपको सिर्फ उत्सव का आनंद ही नहीं, बल्कि वहां की लोकल संस्कृति और परंपराओं का अनुभव भी कराएंगे. जहां गणपति बप्पा के आगमन और विसर्जन की भव्यता, लोकल संगीत और रंग-बिरंगे पंडाल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.

Photo Credit: Canva

टॉप 5 शहर जहां गणेशोत्सव है फेमस (Best Places For Amazing Ganeshotsav)

1. मुंबई (Mumbai)

मुंबई का गणेशोत्सव दुनियाभर में मशहूर है. यहां की विशाल और रंग-बिरंगी गणेश प्रतिमाएं पूरे शहर को सजाती हैं. अरब सागर के किनारे बप्पा का विसर्जन एक ऐसा दृश्य पेश करता है, जिसे देखकर हर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध और भाव-विभोर हो जाता है. शहर के अलग-अलग कोनों में होने वाले जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत समारोह इस उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं. यहां कुछ फेमस गणेश पंडाल लालबागचा राजा, गणेश गल्ली चा राजा (मुंबईचा राजा) और जीएसबी सेवा मंडल हैं.

2. गोवा (Goa)

समुद्र के किनारे बसा गोवा मुंबई के एकदम करीब है. यह सिर्फ बीच और पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि गणेशोत्सव के लिए भी जाना जाता है. यहां लोग घरों में गणपति की मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. संगीत और नृत्य के आयोजन से यह त्योहार और भी जीवंत हो जाता है. समुद्र किनारे होने वाला उत्सव अनुभव को और यादगार बना देता है.

3. हैदराबाद (Hyderabad)

हैदराबाद में गणेशोत्सव का उत्साह बहुत बड़ा होता है. इस दौरान पूरे शहर की रौनक देखते ही बनती है. खैरताबाद का विशाल गणेश और शहर के अन्य पंडालों जैसे बालापुर, गोवलीपुरा और कमला नगर में श्रद्धालु दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं. यहां की सजावट, जुलूस और सांस्कृतिक गतिविधियां इस त्योहार को देखने लायक बनाती हैं.

4. दिल्ली (Delhi)

देश की राजधानी में गणेशोत्सव का माहौल हर गली और मोहल्ले में महसूस किया जा सकता है. विशाल पंडालों में पूजा-अर्चना के साथ भंडारे और जुलूस का आयोजन होता है. बुराड़ी का पंडाल बेहद फेमस है, जहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं. यहां लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं और हर पंडाल में भक्ति का आनंद लिया जा सकता है.

5. कोलकाता (Kolkata)

कोलकाता में गणेशोत्सव बड़े लेवल पर नहीं होता, लेकिन यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के रंग में रचा-बसा होता है. शहर के छोटे-छोटे पंडाल और सजावट इस त्योहार को अपने अंदाज में खास बनाते हैं. लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजा-अर्चना करते हैं और पूरे उत्सव का आनंद लेते हैं.