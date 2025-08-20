वसीम अकरम ने इन पांच खिलाड़ियों को चुना विश्व क्रिकेट का महान बल्लेबाज

Wasim Akram Pick World Best 5 Batsman: पाकिस्तान के महान गेंदबाज़ वसीम अकरम को क्रिकेट इतिहास के सबसे घातक तेज़ गेंदबाजों में गिना जाता है. अकरम ने अपने करियर में तमाम दिग्गज बल्लेबाजों का सामना किया और कई बार उन्हें अपनी स्विंग और रफ्तार से परेशान भी किया. हाल ही में वसीम अकरम ने Stick to Cricket पॉडकास्ट में अपने नजरिए से दुनिया के पांच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चयन किया है. इस लिस्ट में उन्होंने सर विव रिचर्ड्स, मार्टिन क्रो, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और अरविंदा डी सिल्वा को शामिल किया है. आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों की खासियत और करियर उपलब्धियां कैसी रही हैं.

1. सर विवियन रिचर्ड्स (West Indies)

वेस्टइंडीज के दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स को क्रिकेट इतिहास का सबसे डरावना और विस्फोटक बल्लेबाज़ कहा जाता है. रिचर्ड्स ने 1970 और 1980 के दशक में दुनिया भर के गेंदबाजों को हावी होकर खेला. उन्होंने 121 टेस्ट मैचों में 8,540 रन बनाए और 187 वनडे में 6,721 रन बनाए हैं. उनका बिना हेलमेट के तेज़ गेंदबाजों का सामना करना सुर्खियों में रहा.

2. मार्टिन क्रो (New Zealand)

न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो को उनकी तकनीक और शॉट सिलेक्शन के लिए जाना जाता था. 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने अपनी टीम की बल्लेबाज़ी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. क्रो ने 77 टेस्ट में 5,444 रन बनाए और 17 शतक जड़े है और 143 वनडे मुकाबले में 4704 रन बनाये हैं और 4 शतक उनके नाम हैं. 1992 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी कप्तानी से कीवी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था.

3. ब्रायन लारा (West Indies)

ब्रायन चार्ल्स लारा, जिन्हें ‘प्रिंस ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन' भी कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोरर रहे हैं. लारा ने 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और बाद में 400\ रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने 131 टेस्ट में 11,953 और 299 वनडे में 10,405 रन बनाए. उनकी क्लासिकल बल्लेबाज़ी और शानदार कवर ड्राइव आज भी याद किए जाते हैं.

4. सचिन तेंदुलकर (India)

भारत के "क्रिकेट के भगवान" सचिन तेंदुलकर को शायद ही कोई परिचय की ज़रूरत हो. 24 साल लंबे करियर में उन्होंने अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. सचिन टेस्ट और वनडे दोनों में 15,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज़ हैं. उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं. उनकी तकनीक, धैर्य और निरंतरता ने उन्हें सर्वकालिक महान बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचाया.

5. अरविंदा डी सिल्वा (Sri Lanka)

श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज़ अरविंदा डी सिल्वा अपनी शार्प क्रिकेटिंग माइंड और मैच फिनिशिंग क्षमता के लिए मशहूर रहे. उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 107 रन बनाकर अपनी टीम को पहला वर्ल्ड कप जिताया. डी सिल्वा ने 93 टेस्ट में 6,361 रन और 308 वनडे में 9,284 रन बनाए. उनकी बल्लेबाज़ी और कप्तानी ने श्रीलंका क्रिकेट को मजबूती दी.