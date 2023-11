क्या शाकिब अल हसन को एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट की अपील वापस लेनी चाहिए थी ? वसीम अकरम ने दिया करारा जवाब

वसीम ने A Sports से बात करते हुए आगे कहा कि, "देखिए इसमें बहस हो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन खेल भावना को ध्यान में रखते हुए इस अपील को वापस लेनी चाहिए थी. लेकिन यह उनका फैसला और उनसे जो किया है नियम में रहकर ही किया है तो अब इसमें बहस करने से भी कोई लाभ नहीं होगा."

बता दें कि मैच के बाद शाकिब ने खुद कहा कि, मैंने तो अंपायर से इसका फैसला मांगा था. यह पूरे तौर से अंपायर पर निर्भर था. मैंने जो अपील की नियम के तहत की और जो फैसला आय़ा वह अंपायर ने दिया. शाकिब ने कहा कि, मैं यहां अपने टीम के लिए हूं, खुद को मैं जंग में देख रहा था जो टीम के लिए सही है मैंने वहीं किया. सही या गलत में मैं नहीं पड़ रहा हूं, मैंने जो किया वह अपने टीम के फायदे को ध्यान में रखकर दिया है.

वहीं, कुसल मेंडिस ने शाकिब के इस फैसले को गलत बताया. मेंडिस का मानना था कि "मैथ्यूज टीम के लिए काफी अहम थे. यदि वो वहां रहककर 20 से 30 रन बना लेते तो मैच का पासा हमारे तरफ होता. अंपायर को इसमें आगे आकर सही फैसला करना था. आप देखिए उसकी कोई गलती नहीं थी. वो तो समय पर पहुंच गया था लेकिन हेलमेट खराब थी."

टाइम आउट नियम क्या है (time out in cricket)

MCC के नियम के अनुसार (time out rule in cricket), यदि कोई विकेट गिरने या फिर रिटायर हर्ट होने के बाद आने वाला दूसरा बल्लेबाज 3 मिनट के अंदर क्रीज पर आकर अगली बॉल को खेलने के लिए तैयार होना चाहिए. अगर बल्लेबाज 3 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए क्रीज पर तैयार नहीं हो पाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है.

वहीं, इस वर्ल्ड कप में इस नियम को 2 मिनट के लिए बनाया गया था, ऐसे में 2 मिनट के अदंर तक मैथ्यूज अगली गेंद नहीं खेल पाए जिसके कारण अंपायर ने शाकिब अल हसन की अपील पर एक्शन लिया और आउट करार दे दिया.