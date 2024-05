"Are you serious ...", आयरलैंड से मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज वकार यूनुस और शोएब अख्तर

Waqar Younis

Waqar Younis react on Ireland vs Pakistan 1st T20I : आयरलैंड (Ireland Vs Pakistan) ने इतिहास रच दिया. पाकिस्तान को पहले टी-20 में लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की. पाकिस्तानी गेंदबाजों का खूब मजाक बन रहा है. यहां क कि पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वकार यूनुस (Waqar Younis) और शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) भी हैरान हैं और इस शर्मनाक हार पर रिएक्ट भी करते नजर आए हैं. वकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात शेयर की है, पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने पाकिस्तान की हार पर रिएक्ट किया और लिखा, "Are you serious पाकिस्तान की इस टीम में क्या खराबी है ???बधाई हो आयरलैंड." वकार ने आयरलैंड को बधाई भी दी है.