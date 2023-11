Haris Rauf: "उसे एक दिन में...", हारिस रऊफ पर एक्शन में पीसीबी, लग सकता है बड़ा झटका

PCB in Action Mood on Haris Rauf

PCB in Action Mood on Haris Rauf: आस्ट्रेलिया में अगले महीने तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf Denied to play test against australia) को केंद्रीय अनुबंध में नीचे के ग्रेड में खिसकाया जा सकता है और बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति देने से भी मना किया जा सकता है. रऊफ उन छह खिलाड़ियों में से है जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 40 लाख पाकिस्तानी रूपये से अधिक मासिक वेतन वाला ‘बी श्रेणी' का अनुबंध दिया गया है. शीर्ष ए श्रेणी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी हैं.