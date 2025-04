शांत रहो..शांत रहो कहते रह गए विवियन रिचर्ड्स, मोहम्मद आमिर ने एक न सुनी, बाबर आजम का विकेट लेकर ऐसे मनाया जश्न, Video

Vivian Richards and Mohammad Aamir vial video in PSL 2025: पाकिस्तान सुपरलीग (PSL 2025) में मोहम्मद आमिर (Mohammad Aamir) काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब उनका एक सेलिब्रेशन सामने आया है जिसमें वो काफी आक्रमक नजर आ रहे हैं जिसे देखकर मेंटर विवियन रिचर्ड्स को शांत रहने के लिए कहना पड़ा. दरअसल, पीएसएल 2025 के 17वें मैच में पेशावर ज़ालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मैच खेला गया जिसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 64 रन से जीत लिया. इस मैच में पेशावर ज़ालमी के कप्तान बाबर आजम (Mohammad Aamir vs Babar Azam in PSL 2025) को मोहम्मद आमिर ने LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखाई, बाबर को आउट करने के बाद आमिर ने आक्रमक अंदाज में इसका जश्न मनाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हुआ ये कि जैसे ही आमिर ने बाबर को आउट किया वैसे ही पाकिस्तानी गेंदबाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटर विवियन रिचर्ड्स की ओर भागकर आक्रमक अंदाज में इसका जश्न मनाने लगे.

आमिर के आक्रमक अंदाज को देखकर विवियन रिचर्ड्स ने इशारा करके उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन आमिर ने अपने मेंटर विवियन रिचर्ड्स की एक न सुनी और पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज खिलाड़ी के सामने जश्न मनाते रहे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

Interactions between Mohammad Amir and Sir Viv Richards after getting Babar Azam.🔥👌pic.twitter.com/bI1qKwhyjQ — junaiz (@dhillow_) April 27, 2025

इस मैच की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए जिसके बाद पेशावर ज़ालमी की टीम 15.2 ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम यह मैच 64 रन से जीतने में सफल रही. मोहम्मद आमिर ने मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी की और 18 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, फहीम अशरफ ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. फहीम अशरफ को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.