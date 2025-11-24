'अपने चार्म से दिलों पर राज किया...' विराट कोहली ने धर्मेंद्र को लेकर किया इमोशनल पोस्ट

भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाज विराट कोहली ने महान अभिनेता धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. सोमवार को बॉलीवुड के हीमैन का 89 साल की आयु में निधन हुआ. धर्मेंद्र को एक ऐसे आइकन के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है. कोहली ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

विराट कोहली ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा,"हमने आज भारतीय सिनेमा के ऐसे लीजैंड को खो दिया जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कशिश से दिलों पर राज दिया." धर्मेंद्र को "एक सच्चा आइकन" बताते हुए, भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि दिग्गज अभिनेता ने अपनी एक्टिंग से के माध्यम से अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा,"एक सच्चे आइकन जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर किसी को प्रेरित किया. इस कठिन समय में परिवार को शक्ति मिले. पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना."

'सत्यकाम' से लेकर 'शोले' तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को यहां निधन हो गया. वह 89 वर्ष के थे. धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था. वह आठ दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते. उनका फिल्मी करियर 65 सालों का रहा.

पंजाब में 1935 में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था और उनका फिल्मी करियर छह दशक से ज्यादा का रहा, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'चुपके-चुपके', 'अनुपमा', 'सीता और गीता' जैसी कई हिट फ़िल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं. एक्शन, रोमांस और हास्य में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया. धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल तथा बेटियां विजेता, अजीता, एशा और अहाना हैं.

