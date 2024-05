RR vs RCB, Eliminator: बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या होगा, कौन सी टीम पहुंचेगी Qualifier 2 में, जानिए

RR vs RCB, Eliminator: आईपीएल 2020 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैजेंर्स बेंगलुरु (RR vs RCB) की टीम के बीच होगी. इस मैच को जीतने वाली टीम हैदराबाद के साथ Qualifier 2 मुकाबला खेलेगी. बता दें कि एलिमिनेटर मैच (RR vs RCB, Eliminator, IPL 2024) अहमदाबाद में खेला जाएगा. अब आरसीबी और राजस्थान के बीच जो भी टीम मैच हारेगी वह टीम आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएगी. ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है. दोनों टीम इस मैच को जीतकर आगे बढ़ना चाहेगी. वहीं, इसके अलावा फैन्स के मन में एक सवाल भी है. यदि बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया तो किस टीम को Qualifier 2 में जाने का मौका मिलेगा.

बारिश हुई तो क्या होगा

अहमदाबाद में बारिश ने खेल बिगाड़ा मैच नहीं हो सका तो रॉयल्स और रॉयल चैजेंर्स की चिंता बढ़ जाएगी. दरअसल, प्लेऑफ मैचों के लिए रिजडर्व डे नहीं रखा गया है. ऐसे में यदि बारिश ने खलल डाला और मैच नहीं हो सका तो प्वाइंट्स टेबल में आगे रहने वाली टीम आगे जाएगी, यानी मैच के रद्द होने पर आरसीबी की टीम को नुकसान होगा और राजस्थान Qualifier 2 मुकाबला खेलेगी.

क्या है नियम

नियम के अनुसार यदि बारिश की वजह से मैच में रूकावट आती है तो अंपायर मैच को पूरा करने के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय रखेंगे. इसके बाद भी मैच तय समय में पूरा नहीं पाता है तो अंपायर कम से कम 5 ओवर का मैच कराने की कोशिश करेंगे. इसके बाद भी बारिश के कारण समय बर्बाद होता है तो सुपरओवर से फैसला किया जाने का निर्णय अंपायर ले सकते हैं. वहीं, बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो इस स्थिति में प्वाइंट्स टेबल में आगे रहने वाली टीम आगे जाएगी.

आरसीबी रही है चौथे नंबर पर

आईपीएल प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आरसीबी रही है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की टीम तीसरे नंबर पर है. यानी यदि बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो राजस्थान को फायदा होगा.