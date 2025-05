राहुल वैद्य- विराट कोहली पर आया अभिजीत सावंत का रिएक्शन, बोले- वह ध्यान खींचने के लिए...

सिंगर और एक्टर राहुल वैद्य विराट कोहली के साथ अपने झगड़े को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. उन्होंने विराट कोहली के एक्ट्रेस अवनीत कौर के पोस्ट को लाइक करने को लेकर कमेंट पास किया था. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि क्रिकेटर ने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया था. लेकिन बाद में ट्रोल होने पर सिंगर ने क्रिकेटर और उनके फैंस को जोकर भी बताया था. लेकिन अब राहुल वैद्य ने विराट कोहली को उन्हें अनब्लॉक करने के लिए शुक्रिया अदा किया और उन्हें क्रिकेट का अब तक का बेस्ट बल्लेबाज बताया. लेकिन अब इस पर इंडियन आइडल सीजन 1 में प्रतियोगी रहे सिंगर अभिजीत सावंत ने रिएक्शन दिया है.

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अभिजीत ने कहा, "वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी की नजरों से छिपा नहीं रहेगा. किसी की आदत होती है कि वह किसी की नजरों से छिपा नहीं रहता, वह ध्यान खींचने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा. मुझे प्रासंगिक भी नहीं लगती ये चीज. उसका कोई मतलब नहीं है. कोई सच में भी गलत करते भी दिखा आपको फिर वो कितना भी बड़ा हो तो आप बोल दो. आप फिर एक मार्क करते हो. इसका कोई मतलब नही है. बाकी कोई नही बोल रहा है ना. "

New story by Rahul Vaidya.



Virat Kohli fans are jokers and most toxic, even a normal guy knows that, and a superstar like Rahul Vaidya too. pic.twitter.com/AuR2Gte6FC