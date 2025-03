Virat Kohli: क्रिकेट की दुनिया में जो नहीं कर पाए सचिन और द्रविड़, विराट कोहली के नाम दर्ज है वो कारनामा

Virat Kohli Has A Unique Record In His Name: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. 36 वर्षीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक पारियां खेली है, जो उन्हें एक महान बल्लेबाज बनाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल के दिनों में किंग कोहली ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है, जो अपने क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ भी हासिल नहीं कर पाए.

दरअसल, हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मुकाबला विराट कोहली के वनडे करियर का 300वां वनडे मुकाबला था. इस मैच में उतरते ही विराट कोहली भारतीय टीम की तरफ से 300 वनडे, 100 प्लस टेस्ट और 100 प्लस टी20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे.

सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह देश के लिए टेस्ट और वनडे में तो विराट कोहली से ज्यादा मैच खेलने में कामयाब रहे. मगर टी20 में वह ज्यादा मैच नहीं खेल पाए.

'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 200 टेस्ट और 463 वनडे मुकाबले खेले, लेकिन टी20 में बढ़ती उम्र की वजह से वह महज एक ही मैच खेल पाए.

द्रविड़ का हाल भी कुछ वैसा ही रहा. उन्होंने देश के लिए 164 टेस्ट और 344 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. मगर टी20 में वह केवल एक मैच में ही खेल पाए. द्रविड़ ने भी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बढ़ती उम्र को देखते हुए हमेशा दूरी ही बनाकर रखी.

विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 123 टेस्ट, 301 वनडे और 125 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9230, वनडे की 289 पारियों में 58.11 की औसत से 14180 और टी20 की 117 पारियों में 48.69 की औसत से 4188 रन निकले हैं.

विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक, वनडे में 51 शतक और 74 अर्धशतक एवं टी20 में एक शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- 'जिंदगी इसी तरह...', पूर्व ओपनर ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर की भविष्यवाणी, विश्व स्तरीय गेंदबाज बनने की राह पर 'मिस्ट्री' स्पिनर