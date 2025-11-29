रांची में रन उगलता है विराट का बल्ला, रिकॉर्ड देख विपक्षी गेंदबाजों का सूख रहा होगा गला

- रांची के रैडिसन ब्लू होटल के बाहर विराट, रोहित, पंत और राहुल के फैंस की भारी भीड़ देखी जा रही है
- विराट कोहली ने रांची की पिच पर पांच मैचों में चार पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक की शानदार बल्लेबाजी की है
- विराट ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 139 और 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रनों की पारियां खेली हैं
‘कोहली....कोहली', ‘विराट....विराट'. रांची के मेन रोड पर रैडिसन ब्लू होटल के सामने पिछले तीन दिनों से अक्सर फ़ैन्स का तांता लग जाता है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे दिग्गजों की एक झलक पाने और किस्मत अच्छी हो तो इनकी ऑटोग्राफ के लिए फ़ैन्स पलक पांवड़े बिछाए बैठे दिख जाते हैं. होटल से तकरीबन 15 मिनट दूर JKSCA इंटरनेशनल क्रिकट स्टेडियम के बाहर का हाल भी इससे अलग नहीं है.
धोनी हैं रांची के राजकुमार, कोहली हैं मैदान के ‘किंग'
रांची के फ़ैन्स को धुरंधर धोनी और किंग कोहली की दोस्ती बहुत भा रही है. इनकी दोस्ती और डिनर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई हैं. माही के घर से लेकर उनके बाइक के शो रूम तक की तस्वीरें बाहर आकर फ़ैन्स के दिलों की धड़कनें तेज़ कर रही हैं.
रांची की पिच पर अबतक सिर्फ़ 6 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले गए हैं. इस पिच पर लगे 5 में से सबसे ज़्यादा 2 शतकीय पारियां विराट के नाम हैं. इस मैदान पर विराट का शानदार रिकॉर्ड है.
विराट ने इस मैदान पर 5 मैचों की 4 पारियों में 2 शतक और 1 अर्द्धशतक जमाया है. वो 4 में से 2 बार नॉट आउट रहे हैं. विराट ने 5 मैच की 4 पारियों में इस मैदान पर 77, 139*, 45 और 123 रनों की पारियां खेली हैं.
यहां विराट ने अपने दोनों शतक कप्तान रहते ही लगाए. विराट ने 2014 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 126 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों के सहारे नाबाद 139 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने 3 विकेट से श्रीलंका को हराया था. वो सीरीज़ भारत ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 5-0 से अपने नाम की थी.
2019 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारतीय टीम कप्तान रहे विराट कोहली ने रांची में 123 (95) रनों की पारी खेली. लेकिन उस मैच में भारत को 32 रनों से शिकस्त मिली थी.
ज़रा, रांची में विराट कोहली के रिकॉर्ड पर नज़र डालें-
मैच 5
नॉट आउट 2
रन 384
बेस्ट 139*
औसत 192
100/50 2/1
विराट ने रांची को और रांची ने विराट को अपना लिया है. फ़ैन्स उनकी एक झलक के लिए रैडिसन ब्लू के बाहर आंखें बिछाए बैठे हैं. ज़रा भी अंदेशा मिलते कि ROKO की जोड़ी दिख सकती है, ‘रोहित-रोहित'….. ‘विराट- विराट'...के नारे सुनाई देने लगते हैं.
विराट-राहुल की दोस्ती से मिलेगी मदद
विराट कोहली और केएल राहुल की दोस्ती अब किसी से छिपी नहीं है आईपीएल के एक मैच में विराट एक वीडियो क्लीप में खुद ही कहते नज़र आते हैं, “इनको नहीं पता है ना..ऑफ़ द फ़ील्ड हम कैसे हैं..”
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा भी मानते हैं कि केएल राहुल को विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने क वजह से काफी मदद मिलेगी. वो कहते हैं, “केएल राहुल को कप्तानी के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया है.... मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में अपना रोल भी निभाएंगे और केएल राहुल की कप्तानी का थोड़ा बोझ भी कम करेंगे.”
विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम के साथ जुड़ने से टीम का माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा है. टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्केल के मुताबिक इन दोनों दिग्गजों के आने से टीम में नई ऊर्जा आ जाती है.
यकीनन विराट और रोहित की जोड़ी ने ठंड के मौसम में रांची का माहौल इंतना गर्म कर दिया है कि सीरीज़ के पहले वनडे से पहले टिकटों की मारामारी मच गई है. टिकटों के कालाबाज़ारी तक की ख़बरें आ रही हैं.
