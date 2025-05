RCB vs SRH: विराट कोहली की नजर टी20 महारिकॉर्ड पर, ये कारनामा करने वाले बन जाएंगे विश्व क्रिकेट के पहले बल्लेबाज

Virat Kohli Nine Thousand T20 Runs Record SRH vs RCB: आईपीएल 2025 में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच शुक्रवार को मुकाबला होना है जिसमें आरसीबी का लक्ष्य शीर्ष दो में जगह बनाने का रहेगा. एकतरफ जहां एसआरएच प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी है, वहीं आरसीबी शीर्ष-2 में जगह बनाने के बेहद करीब है. टीम 12 मैचों में 17 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. अगर उसे एकाना में एसआरएच के खिलाफ जीत मिलती है तो शीर्ष-2 का स्थान पक्का हो जाएगा, जिससे उन्हें फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिल सकते हैं. बेंगलुरु से बाहर आरसीबी का प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने इस सीजन के सभी छह बाहरी मैच जीते हैं.

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान के बेहद करीब पहुंच गए हैं. कोहली अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 (CLT20) मिलाकर कुल 8,933 रन बना चुके हैं. अगर आज वो हैदराबाद (RCB vs SRH IPL 2025) के खिलाफ मैच में सिर्फ 67 रन और जोड़ते हैं, तो वह टी20 इतिहास में किसी एक टीम के लिए 9,000 रन (Virat Kohli Nine Thousand Runs in T20 for a Single Team) पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

यह आंकड़ा कोहली की अपनी टीम और फ्रेंचाइज़ी के प्रति उनका लगाव दिखाता है. सालों से RCB के सबसे अहम खिलाड़ी के रुप में कोहली ने कई मौकों पर टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई है और अब उनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है. फैंस को अब बेसब्री से उनकी पारी का इंतज़ार है, जो उन्हें इस अनोखे रिकॉर्ड तक पहुंचाएगी.