'उससे बड़ा फरेबी बंदा...', किसके ऊपर भड़के मोहम्मद कैफ? विराट कोहली को लेकर यह क्या कह दिया, VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना वाला वनडे सीरीज समाप्त हो चुका है. मगर चर्चा अब भी जारी है. टीम इंडिया के प्रदर्शन पर लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं. जारी उठापटक के बीच भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने भी अपना विचार साझा किया है. उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli) की जमकर सराहना की है. कैफ का कहना है कि कोहली अब लंदन रहते हैं. वह यहां सिर्फ भारत और आईपीएल खेलने के लिए आते हैं. कैफ के मुताबिक कोहली अब ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो आते हैं, रन बनाते हैं और लंदन वापस चले जाते हैं. यहां उन्होंने यह भी माना कि नियमित रूप से न खेलने के बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं है. पूर्व बल्लेबाज का मानना है कि कोहली के जुनून और फिटनेस के कारण ही उनका शानदार प्रदर्शन संभव हो पाया है.

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'तैयारी करना कोई इनको सिखाएगा क्या. कोई विराट कोहली को बताएगा तैयारी कैसे करनी है, मैं बताता हूं. उससे बड़ा फरेबी बंदा कोई नहीं होगा. क्योंकि विराट कोहली यार दिल में इंडिया लेकर चलता है बॉस.'

कैफ ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है. तुम्हें क्या खाना है. तुम्हें फिटनेस के लिए क्या करना है. अरे भाई 15-20 साल से कोहली फिटनेस के हीरो बने हुए हैं.'

पूर्व क्रिकेटर के मुताबिक, 'क्या खाना है इनको पता है. कैसे तैयारी करनी है. क्या चाहिए इंडियन टीम को मैच जिताने के लिए वो सब रेसिपी पता है उनको. इनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है. ज्ञान जो देना चाहते हैं. वो अपनी जेब में रखें. किसी और को बांटे. जिसको आवश्यकता है. इनको नहीं है.'

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश को 'दोस्त' पाकिस्तान ने दिया 440 वोल्ट का झटका, वर्ल्ड कप को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान