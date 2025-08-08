खत्म होगा इंतजार, वायरल हुआ विराट कोहली का अंदाज, तस्वीर ने मचाई फैंस के बीच खलबली

Virat Kohli ODI Return Instagram Story Goes Viral: प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक खबर यह है कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने कोच नईम अमीन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन्स (GT) के सहायक कोच भी हैं. यह तस्वीर अभ्यास सत्र के बाद की है. विराट ने अपने इंस्टाग्राम पर नईम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "हिट भाई के साथ मदद करने के लिए धन्यवाद. आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है."

Photo Credit: Virat Kohli Instagram

यह इस बात का संकेत हो सकता है कि टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके विराट वनडे क्रिकेट के एक नए सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं. 19 अक्टूबर से भारत तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. प्रशंसक 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 'किंग' को फिर से एक्शन में देख सकते हैं, जिसके बाद एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में दो और मैच होने हैं.

मई में, विराट ने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत में भारी सदमे और शोक की लहर दौड़ा दी थी. इस दौरे से टीम का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 अभियान शुरू हुआ था.

123 टेस्ट मैचों में, विराट ने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रहा. वह टेस्ट मैचों में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने अपने करियर का अंत भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में भी किया, जिन्होंने 68 टेस्ट मैचों में 40 जीत हासिल कीं, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में यादगार जीत और ऑस्ट्रेलिया में एक श्रृंखला जीत शामिल है.

सफ़ेद कपड़ों में विराट की आखिरी तस्वीर सिडनी में अंतिम पांचवें टेस्ट में स्कॉट बोलैंड की गेंद को स्लिप में असहाय रूप से किनारे करते हुए देखी गई थी. उन्होंने पहले टेस्ट मैच में पर्थ में शतक लगाने के बावजूद, नौ पारियों में 23.75 की औसत से केवल 190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया का भयावह दौरा समाप्त किया. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर उनकी परेशानी और बोलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन ने सफेद जर्सी में उनके आखिरी मैच को चिह्नित किया.

विराट और उनसे ज़्यादा, उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि वह ऑस्ट्रेलिया के वनडे दौरे पर ढेरों रन बनाएं. देश में वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार है, उन्होंने 29 मैचों और पारियों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133* है.

गौरतलब है कि अपने पिछले वनडे मैच में, उन्होंने मार्च में भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जहां उन्होंने पांच पारियों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. इस साल सात वनडे मैचों में, वह शानदार फॉर्म में हैं और सात पारियों में 45.83 की औसत से 275 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

अपने सबसे हालिया क्रिकेट मैच में, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब के लिए 18 साल के इंतज़ार को खत्म किया और 15 मैचों में आठ अर्धशतकों के साथ 657 रन बनाकर टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे.

302 वनडे मैचों में, उन्होंने 290 पारियों में 57.88 की औसत से 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है. वह इस प्रारूप में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उन्होंने 52.27 की औसत से 27,599 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक और 143 अर्धशतक शामिल हैं.

नवंबर से दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और एकदिवसीय मैच होने हैं, ऐसे में प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि वह कुछ बड़े स्कोर बनाएंगे, क्योंकि इससे उन्हें 15,000 एकदिवसीय रन और 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन के आंकड़े को छूने में मदद मिल सकती है.