वनडे से संन्यास की खबरों से बीच विराट कोहली ने लॉर्ड्स में बहाया जमकर पसीना

Virat Kohli Intense Two-Hour Training: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और वनडे कप्तान रोहित शर्मा क्या 2027 क्रिकेट विश्व कप में खेलेंगे, इसको लेकर अनिश्चित बनी हुई है. दोनों दिग्गजों ने भारत को पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जिताया था और उसके बाद उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं इस साल मई में दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लिया. हालांकि, दोनों अभी भी वनडे में सक्रिय हैं. लेकिन कई रिपोर्टों में कहा गया है कि चयनकर्ता 2027 विश्व कप के लिए टीम को अंतिम रूप देते समय उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं.

भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज होगी, जो 19 अक्टूबर से शुरू होगी. इस सीरीज में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही विराट कोहली ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने लंदन के लॉर्ड्स में इनडोर नेट्स में दो घंटे अभ्यास किया है. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्पिन और तेज गेंदबाजों, दोनों के खिलाफ अभ्यास किया. उनकी तैयारियों पर आईपीएल में गुजरात टाइटन्स फ्रेंचाइजी के सहायक कोच नईम अमीन की भी नजर है.

दूसरी तरफ, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से एक पॉडकास्ट में रोहित और विराट के लिए विदाई सीरीज के बारे में पूछा गया, जैसे सचिन तेंदुलकर को 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ एक विदाई सीरीज मिली थी, शुक्ला ने इसका आक्रामता से दिया.

राजीव शुक्ला ने यूपी टी20 लीग के इतर एक पॉडकास्ट पर राजीव शुक्ला ने कहा,"उन्होंने कब संन्यास लिया? विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वनडे खेलेंगे. अगर वे खेल रहे हैं, तो आप विदाई सीरीज के बारे में चिंतित क्यों हैं? हां, उन्होंने दो चरणों में दो प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे वनडे में खेल रहे हैं, है ना? इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है."

राजीव शुक्ला ने आगे कहा,"बीसीसीआई में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है. हम किसी भी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हैं. एक खिलाड़ी खुद यह कॉल करता है. उसे निर्णय लेना है, और हम इसका सम्मान करते हैं. हम केवल तभी कुछ निर्णय ले सकते हैं जब यह आधिकारिक हो. विराट कोहली बेहद फिट हैं, और रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहे हैं. आप विदाई के बारे में चिंतित क्यों हैं?"

