Kohli- Gambhir Interview Video: विराट कोहली की यह पारी भारतीय क्रिकेट की अब तक की सबसे महान पारी, गौतम गंभीर ने बताया

Virat Kohli-Gautam Gambhir Interview: विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार फिर एक दूसरे के सामने हैं. इस बार दोनों दिग्गज एक दूसरे का इंटरव्यू करते हुए नजर आए हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बीसीसीआई ने शेयर किया है. दोनों ने एक दूसरे के करियर को लेकर की बात की है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में दोनों ने भारतीय क्रिकेट को लेकर बात की और गेंदबाजों पर भी अपनी राय दी है. गंभीर ने कोहली की बेस्ट पारी को लेकर भी अपनी राय दी है. इंटरव्यू में दोनों दिग्गज एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए भी नजर आए. इंटरव्यू के कुछ अंश--

विराट कोहली: जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और विपक्षी टीम के साथ आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि इससे आप संभवतः आउट हो सकते हैं, या इससे आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं?

गौतम गंभीर: आपके साथ मुझसे ज़्यादा झगड़े हुए हैं ..मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर दे सकते हैं.

विराट कोहली (हंसते हुए): मैं तो ये चाह रहा हूं कि कोई मेरी बात से सहमत हो जाए..ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है. कोई तो बोले हां, यही होता है.. तो, हम यहां हैं. हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और सारे मसाले खत्म कर चुके हैं.

गौतम गंभीर: (हंसते हुए) बातचीत और सारे मसालों की यह एक अच्छी शुरुआत है.

