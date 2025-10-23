विज्ञापन
Virat Kohli: क्या फाइटर विराट कोहली की अबतक की सबसे ख़राब वनडे सीरीज़ साबित होगी? इन सीरीज में भी नहीं चला था बल्ला

Virat Kohli Five Worst ODI Series: कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया के अपने 'आखिरी दौरे' पर यादगार बनाने का एक मौक़ा ज़रूर है. और, ये मौक़ा उन्हें अगले 36 घंटों के अंदर ही मिलने वाला है. बहरहाल उनकी अबतक की 5 सबसे बुरी पारियां किसे कह सकते हैं?

  • विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 304 मैचों के बाद पहली बार लगातार दो पारियों में शून्य रन बनाए हैं.
  • 2010 की त्रिकोणीय सीरीज़ में कोहली ने तीन मैचों में कुल 45 रन बनाकर औसत पंद्रह का प्रदर्शन किया था.
  • 2021 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में कोहली का औसत आठ से कम रहा था, जो निराशाजनक था.
विराट कोहली के लगातार दो पारियों में 0 ने उनके फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स को सकते में डाल दिया है. वनडे क्रिकेट में किंग कोहली के नाम 51 शतक और 54 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. उनके इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई फटकता नहीं दिखता. 304 वनडे मैचों में पहली बार 0,0 की पारियां. ऑस्ट्रेलिया में उनकी अबतक की सबसे खराब सीरीज़ साबित होती दिख रही हैं. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर उनसे सिडनी में भी कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं. कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया के अपने 'आखिरी दौरे' पर यादगार बनाने का एक मौक़ा ज़रूर है. और, ये मौक़ा उन्हें अगले 36 घंटों के अंदर ही मिलने वाला है. बहरहाल उनकी अबतक की 5 सबसे बुरी पारियां किसे कह सकते हैं? 

2010 की ट्राई-सीरीज़ में 15.00 का औसत 

कम से कम 3 मैच की वनडे सीरीज़ की बात करें तो कोहली अपने करियर के उफ़ान पर भी कई बार लड़खड़ाते दिखाई दिये हैं. श्रीलंका-भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच श्रीलंका में खेली गई 2010 की ट्राएंगुलर सीरीज़ में विराट कोहली 3 मैचों में सिर्फ़ 45 रन जोड़ सके थे. विराट ने उस सीरीज़ में 0, 8 और 37 रनों की पारियां खेलीं थीं. 

2021 में विंडीज़ के ख़िलाफ 9 से कम का औसत 

2021 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू मैदान पर एक बार फिर विराट कोहली 3 मैच की सीरीज़ में सुपर फ्लॉप रहे. विराट ने विंडीज़ के ख़िलाफ़ उस सीरीज़ के तीन मैचों में 8,18 और 0 रन की पारियों के साथ 26 रन जोड़े. उस सीरीज़ में उनका औसत 8.66 फिर से भूल जाने वाला साबित हुआ. 

2014-15 में कार्लटन सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में 8 का औसत

2014-15 में ऑस्ट्रेलिया में खेली भारत-इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई कार्लटन मिड वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ विराट कोहली के लिए एक बार फिर से दर्दनाक साबित हुई. उस सीरीज़ के 4 मैचों में विराट के बल्ले से कुल 24 रन आये, सिर्फ़ 8 के औसत से. विराट ने उस सीरीज़ के तीन मैचों में बैटिंग की और 2, 0 और 22 का स्कोर किया. 

2012-13 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 से कम का औसत

2012-13 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 मैच की वनडे सीरीज़ एक बार फिर विराट के लिए बेहद ख़राब साबित हुई. विराट कोहली उस सीरीज़ के 3 मैचों में 7,6 और 0 रनों की पारियां खेलीं और सिर्फ 4.33 के औसत से 13 रन ही रन जोड़ सके. विराट के ख़राब फॉर्म की वजह से पाकिस्तान ने उस वनडे सीरीज़ में भारत के ख़िलाफ़ 2-1 से जीत दर्ज की.  

2025-26 ऑस्ट्रेलिया में 0,0 और फाइटबैक की उम्मीद

किंग कोहली अबतक दो मैचों में पर्थ और एडिलेड में 0 और 0 के स्कोर के साथ पैवेलियन लौटे हैं. सिडनी में अगले 48 घंटों के अंदर इस घायल शेर के पास अपने आलोचकों को शांत करने का एक शानदार मौक़ा होगा. उनके फ़ैन्स, आलोचक, एक्सपर्ट्स और खुद कोहली इस मौक़े पर यकीनन फाइटबैक करते देखे जा सकते हैं. विराट अपने करियर में कई बार ऐसा कर भी चुके हैं.

