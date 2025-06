Virat Kohli: कोहली के छलके आंसू, जिगरी यार डिविलियर्स ने लगाया गले, 17 साल बाद RCB पहली बार बनी चैंपियन

Virat Kohli Emotional After Win IPL 2025 RCB vs PBKS Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को अहमदाबाद में ट्वेंटी-20 प्रतियोगिता के फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीता. बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190-9 का मामूली स्कोर बनाया और फिर पंजाब को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 184-7 पर रोक दिया. विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 43 रन बनाए, लेकिन उनकी शानदार गेंदबाजी ने बेंगलुरु को यादगार जीत दिलाई.

17 साल बाद पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद विराट कोहली अपनी भावना पर काबू नहीं कर पाए और वो मैदान में अपने आंसू पोछते हुए नजर आए जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

