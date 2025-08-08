विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जब सालगिरह पर परोसा गया 'सांपों' वाला खाना, शेफ ने कहा, "वियतनामी..."

Chef Reveal on Virat Kohli-Anushka Sharma Anniversery Cooked Dish: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को देश का सबसे लोकप्रिय "पावर कपल" माना जाता है. दोनों के लाखों प्रशंसक हैं और जब भी विराट मैदान पर होते हैं, अनुष्का का स्टैंड से सपोर्ट करना फैंस के लिए एक भावनात्मक पल बन जाता है. यह जोड़ी 11 दिसंबर, 2017 को शादी के बंधन में बंधी थी, और तब से इनकी केमिस्ट्री लोगों के बीच मिसाल बन चुकी है. आपको बता दें की विराट और अनुष्का की दूसरी सालगिरह (2019) पर सेलिब्रिटी शेफ हर्ष दीक्षित को एक खास जिम्मेदारी मिली थी. उनके लिए एक अलग और यादगार डिश तैयार करने की. एक इंटरव्यू में दीक्षित ने बताया कि उन्होंने वियतनामी व्यंजन "फो" को पूरी तरह शाकाहारी और ग्लूटेन-मुक्त रूप में तैयार किया था.

उन्होंने कहा, "फो आमतौर पर बीफ़ या चिकन शोरबे से बनता है, लेकिन विराट और अनुष्का उस समय पूरी तरह ग्लूटेन-मुक्त डाइट पर थे. इसलिए मैंने चावल के नूडल्स के साथ एक नया प्रयोग किया."

शेफ ने इसमें सर्पगंधा का उपयोग किया जिसे मूंगफली, नारियल, टोफू और धनिए के साथ स्मोक्ड कर परोसा गया. साथ ही एनोकी मशरूम, सिंघाड़ा और मिर्च जैसे फ्लेवर को लेमनग्रास-अदरक शोरबे के साथ परोसा गया. यह सब कुछ विराट की जीवनशैली और स्वाद के अनुसार तैयार किया गया था.

क्या 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे कोहली और रोहित?

इस बीच, क्रिकेट फैंस के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि विराट कोहली (36) और रोहित शर्मा (38) अगले 50 ओवरों के विश्व कप (2027) तक टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं. आने वाले महीनों में भारत को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद जनवरी से जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 6 और वनडे होंगे. हालांकि, क्या ये कुछ गिने-चुने मैच दो साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पर्याप्त होंगे? और क्या कोहली-रोहित सिर्फ एक फॉर्मेट और आईपीएल के दम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने लंबे समय तक टिके रहेंगे?

एक क्रिकेट सूत्र के अनुसार, "इस पर जल्द ही गंभीर बातचीत होनी चाहिए. 2027 विश्व कप में अभी समय है, लेकिन उस वक्त तक दोनों खिलाड़ी 40 साल के हो चुके होंगे. टीम मैनेजमेंट को इस दिशा में स्पष्ट रणनीति बनानी होगी. साथ ही, युवा खिलाड़ियों को भी मौके देने की जरूरत है ताकि समय रहते संतुलित टीम तैयार हो सके."