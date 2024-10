IND vs NZ 1st Test: विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

IND vs NZ 1st Test Virat Kohli Duck Record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुवार को बेंगलुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शून्य पर आउट होने के बाद एक शर्मनाक रिकॉर्ड (Virat Kohli Equals Most Duck Record) की बराबरी कर ली. कोहली पिछले कुछ समय से बड़ा स्कोर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी किस्मत नहीं बदली क्योंकि वो बिना रन बनाए विल ओ'रुरके की गेंद पर आउट हो गए. विल ओ'रुरके की ये शॉर्ट-लेंथ डिलीवरी थी जो कोहली के दस्तानों से लगकर उड़ गई और ग्लेन फिलिप्स लेग गली में एक अच्छा कैच पकड़ने में सफल रहे. यह कोहली का 38वां अंतरराष्ट्रीय शून्य था जो न्यूजीलैंड के टिम साउथी के साथ किसी भी सक्रिय क्रिकेटर के लिए सबसे अधिक बार आउट है. भारत के कप्तान रोहित शर्मा 33 बार शून्य के साथ अनचाहे सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

