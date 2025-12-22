शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह कब दिखेंगे एक्शन में, ऐसा है विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब का शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy Punjab Full Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने से चूके शुभमन गिल को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के स्क्वाड में चुना गया है. गिल के अलावा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा है. यह चयन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के राष्ट्रीय वनडे चैंपियनशिप में अनिवार्य भागीदारी के निर्देश के अनुरूप है.

शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं, ऐसे में वह कितने मैचों के लिए उपलब्ध होंगे, इसको लेकर सवाल है. इसके अलावा अगर अर्शदीप भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह बनाते हैं तो गिल और अर्शदीप विजय हजारे ट्रॉफी में शुरुआती दो तीन मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे. अभिषेक कुछ अधिक मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते है.

ऐसा है पंजाब का पूरा शेड्यूल

पंजाब को ग्रुप सी में प्रबल दावेदार मुंबई के साथ रखा गया है. पंजाब 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. जबकि इसके बाद उसका अगला मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ 26 दिसंबर को होगा.

पंजाब फिर 29 दिसंबर को उत्तराखण्ड से भिड़ेगी, जबकि 31 को हिमाचल प्रदेश से. इसके बाद पंजाब के अगले दो मुकाबले सिक्किम के खिलाफ 3 जनवरी और गोवा के खिलाफ 6 जनवरी को खेलेगी. पंजाब और मुंबई का मुकाबला 8 जनवरी को होना है और उस समय तक मुंबई के रोहित शर्मा और पंजाब के गिल दोनों ही उपलब्ध नहीं होंगे.

पंजाब की टीम अपने सभी 7 लीग मैच जयपुर में खेलेगी. पंजाब को पिछले सीजन क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. अर्शदीप 2024-25 सीजन में उनके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

हालांकि, सबसे मजेदार बात है कि राज्य संघ ने कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया है. पंजाब के लिए पिछले सीजन अभिषेक शर्मा कप्तान थे. लेकिन इस सीजन उन्हें ही कमान मिलेगी या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब की टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी और सुखदीप बाजवा.

