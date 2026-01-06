Vijay Hazare Trophy LIVE: विजय हजारे टूर्नामेंट में छठे राउंड का खेल शुरू हो चुका है. आज के मुकाबले में विराट कोहली की मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से रोमांच की उम्मीद होगी. मुंबई का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, जबकि गोवा जयपुर में पंजाब का सामना कर रहा है और फैंस को भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक्शन में देखने के लिए इंतजार करना होगा. हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो रेलवे ने दिल्ली के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि असम ने चंडीगढ़ के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बड़ौदा ने भी जम्मू और कश्मीर के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि बंगाल ने हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया है.