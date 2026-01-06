Vijay Hazare Trophy LIVE: विजय हजारे टूर्नामेंट में छठे राउंड का खेल शुरू हो चुका है. आज के मुकाबले में विराट कोहली की मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से रोमांच की उम्मीद होगी. मुंबई का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, जबकि गोवा जयपुर में पंजाब का सामना कर रहा है और फैंस को भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक्शन में देखने के लिए इंतजार करना होगा. हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो रेलवे ने दिल्ली के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि असम ने चंडीगढ़ के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बड़ौदा ने भी जम्मू और कश्मीर के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि बंगाल ने हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया है.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज ने दिल्ली को दिलाई सफलता
दिल्ली के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार ने रेलवे के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए शानदार विकेट झटका हैं और उन्होंने अंश यादव को अपना शिकार बनाया है, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को आईपीएल 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ में खरीदा है.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score: टॉस अपडेट
बिहार ने मणिपुर के खिलाफ फील्डिंग चुनी (प्लेट ग्रुप फाइनल)
आंध्र ने हरियाणा के खिलाफ फील्डिंग चुनी
केरल ने पुडुचेरी के खिलाफ फील्डिंग चुनी
बड़ौदा ने J&K के खिलाफ बैटिंग चुनी
सौराष्ट्र ने सर्विसेज के खिलाफ फील्डिंग चुनी
रेलवे ने दिल्ली के खिलाफ बैटिंग चुनी
विदर्भ ने UP के खिलाफ फील्डिंग चुनी
बंगाल ने हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग चुनी
झारखंड ने मध्य प्रदेश के खिलाफ फील्डिंग चुनी
त्रिपुरा ने तमिलनाडु के खिलाफ फील्डिंग चुनी
असम ने चंडीगढ़ के खिलाफ बैटिंग चुनी
राजस्थान ने कर्नाटक के खिलाफ फील्डिंग चुनी
Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE Score: मुंबई और पंजाब के मैच में टॉस में देरी बरकरार
मुंबई और पंजाब के मैच को लेकर अभी खबर ये हैं की दोनों ही टीमों के मैच में अभी टॉस में देरी हैं, यानि अय्यर और गिल को मैदान पर देखने के लिए फैंस को अभी इंतजार करना पड़ेगा.