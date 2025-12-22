विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy 2025: अब अर्शदीप लेंगे कप्तान सूर्यकुमार की फॉर्म का टेस्ट, दुबे ने भी खेलने पर हामी भरी, जाने मैचों का शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy: बीसीसीआई के निर्देशानुसार यादव और शिवम दुबे दोनों ने ही खेलने पर हामी भर दी है. वहीं रोहित शर्मा भी टूर्नामेंट में मैच खेलने जा रहे हैं

Vijay Hazare Trophy 2025: सूर्यकुमार यादव अपनी फॉर्म के लिए खासा संघर्ष कर रहे हैं

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन खिलाड़ियों ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को 6 और 8 जनवरी को होने वाले मुकाबलों के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में बताया है. मुंबई की टीम 24 दिसंबर को जयपुर में सिक्किम के खिलाफ अपना पहला लीग मैच खेलेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे. इसके बाद 8 जनवरी को भी दोनों खिलाड़ी पंजाब के विरुद्ध मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे. मतलब सूर्यकुमार की फॉर्म का टेस्ट अब अर्शदीप लेंगे, जो पंजाब के लिए विजय हजारे में खेलने जा रहे हैं. 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में ज्यादा भागीदारी पर जोर दिया है. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर इस बात पर जोर दे चुके हैं कि जब भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का शेड्यूल अनुमति दे, उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलना चाहिए. ऐसे में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हालिया टी20 सीरीज में खेले खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मैच खेलने का निर्देश दिया गया है.

भारतीय टीम के पास 1 महीने का ब्रेक

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 11-18 जनवरी के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी. इसके बाद 21-31 जनवरी के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज का आयोजन होगा. न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज के बीच भारतीय खिलाड़ियों को करीब एक महीने का ब्रेक मिलेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 का अभियान शुरू करेगी.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ  सूर्या का खराब औसत

टूर्नामेंट में मुंबई के पहले दो मैच 24 दिसंबर को सिक्किम और 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ हैं. ये दोनों मैच जयपुर में खेले जाएंगे. रोहित और मुंबई के कप्तान शार्दुल के सोमवार को जयपुर पहुंचने और अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने की उम्मीद है. सूर्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के 4 मुकाबलों में 8.50 की औसत के साथ सिर्फ 34 ही रन बना सके थे. खुद कप्तान ने माना था कि फॉर्म उनका साथ नहीं दे रही है

