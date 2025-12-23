Vijay Hazare Trophy 2025-26: कब-कब होंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा के मैच, देखें दिल्ली और मुंबई का पूरा शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy 2025–26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 पर फैंस की नजरें होंगी क्योंकि भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो अब केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, सालों बाद टूर्नामेंट में खेलते दिखेंगे. भारत ने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी, जबकि अब भारत जनवरी महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा. ऐसे में इन दो सीरीज के बीच काफी समय है और बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए सभी स्टार खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को कहा है. विराट कोहली जहां इस टूर्नामेंट में 15 साल बाद वापसी कर रहे हैं और वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने 2018 में इस टूर्नामेंट में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था. बता दें, अभी तक रोहित और विराट को लेकर जानकारी है कि दोनों 2-2 मैच ही खेलेंगे.

कैसा है विराट और रोहित शर्मा का प्रदर्शन

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने 14 मैचों में 106.08 की स्ट्राइक रेट और 68.25 की औसत से 819 रन बनाए हैं. कोहली ने 2010 में सर्विसेज के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला था. उस मैच में उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए 16 गेंदों पर 8 रन बनाए थे. विजय हजारे में उनका सबसे बेहतर सीजन 2008-2009 रहा था. जहां वह 534 रनों के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे थे.

बात अगर रोहित के रिकॉर्ड की करें तो उन्होंने 18 मैचों में 38.00 की औसत और 90.8 की स्ट्राइक रेट से 581 रन बनाए हैं. रोहित के नाम इस फॉर्मेट में 3 शतक और एक अर्द्धशतक हैं. रोहित ने आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर 2018 को हैदराबाद के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था. बारिश के बाधित उस मैच में उन्होंने 17 रन बनाए थे. बता दें, उस सीजन मुंबई ने अपना मुकाबला जीता था.

कहां मैच खेलेगी दिल्ली और मुंबई

कर्नाटक पुलिस द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ और सुरक्षा मामलों की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों की अनुमति नहीं मिलने के बाद इस वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया, "एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे. यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है." वहीं मुंबई अपने मुकाबले जयपुर में खेलेगी. रोहित शर्मा इसके लिए जयपुर में पहले ही पहुंच चुके हैं.

दिल्ली और मुंबई किस ग्रुप में

मुंबई ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा के साथ है. जबकि दिल्ली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिसा, रेलवे, सौराष्ट्र और सर्विसेज के साथ ग्रुप सी में है.

ऐसा है मुंबई का पूरा शेड्यूल

24 दिसंबर vs सिक्किम

26 दिसंबर vs उत्तराखंड

29 दिसंबर vs छत्तीसगढ़

31 दिसंबर vs गोवा

3 जनवरी vs महाराष्ट्र

6 जनवरी vs हिमाचल प्रदेश

8 जनवरी vs पंजाब

दिल्ली का शेड्यूल

24 दिसंबर vs आंध्र प्रदेश

26 दिसंबर vs गुजरात

29 दिसंबर vs सौराष्ट्र

31 दिसंबर vs ओडिशा

3 जनवरी vs सर्विसेज

6 जनवरी vs रेलवे

8 जनवरी vs हरियाणा

ऐसी हैं दोनों टीमें

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए दिल्ली की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियंश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी.

मुंबई की टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), रोहित शर्मा (दो मैच), ईशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंग्रिश रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तर्मले, सिल्वेस्टर डी'सूजा, सैराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे.

