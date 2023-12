Video: शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर आकर लगी खतरनाक बाउंसर से फैंस क बढ़ी धड़कनें, माथे पर आई सूजन, देखें वीडियो

Shardul Thakur: शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर आकर लगी खतरनाक बाउंसर से फैंस क बढ़ी धड़कनें

Shardul Thakur was hit on the helmet by a bouncer: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के पहले दिन टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम के बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है. पहले दिन चाय तक भारत ने 7 विकेट खोकर 176 रन बना लिए थे. भारतीय टीम की मैच में शुरुआत खराब रही थी क्योंकि टीम इंडिया ने 24 रनों के स्कोर पर ही रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल के विकेट गंवा दिए. दिन के दूसरे सेशन में भारत को श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, आर अश्विन और शार्दुल ठाकुर के विकेट गंवाए. सेंचुरियन में बादल छाए रहने से दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों को उछाल के साथ-साथ लेटरल मूवमेंट भी मिला रहा है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.