Eng vs Ind: आकाश दीप ने 12 साल बाद किया यह कारनामा, सोशल मीडिया पर फैंस हुए फिदा

Akash Deep's record: इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट (Eng vs Ind 5th Test) के दिन नाइटवॉचमैन आकाश दीप (Akash Deep's half century) की 94 गेंदों पर 66 रन की पारी कितनी अहम साबित होगी, यह तो बाद में ही पता चलेगी, लेकिन इसे करोड़ों भारतीय फैंस भूलेंगे कभी नहीं. एक ऐसे समय जब टीम इंडिया (Team India) सीरीज में बराबरी के लिए करो या मरो की लड़ाई लड़ रही है, तब दूसरे दिन शुक्रवार को नाइट वॉचमैन के रूप में नंबर-4 पर बैटिंग करने आए आकाश शानदार 66 रन बनाकर बहुत ही अहम योगदान दिया.

इसी के साथ ही आकाश ने करीब 12 साल के बाद एक रिकॉर्ड पारी खेली. मतलब 12 साल बाद सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय नाइट वॉचमैन रहे, जिन्होंने अर्द्धशतकीय पारी खेली थी. उसने पहले अमित मिश्रा ने साल 2011 में इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 84 रन बनाए थे. बहरहाल, आकाश दीप ने इस बेहतरीन पारी से ड्रेसिंग में साथी खिलाड़ियों को गदगद करने के साथ ही फैंस के दिल भी जीत लिए.

पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने आकाश दीप को अपनी स्टाइल में सराहा

अब जब मुस्कुराने वाला शख्स गौतम गंभीर हो, तो फिर कहने को कुछ बचता नहीं है

रचनात्मक कलाकारों का अंदाज हमेशा से ही बहुत ही निराला होता है

फैंस पुरानी पारियों का भी हवाला दे रहे हैं. आकाश दीप ने दिखाया है कि उनकी बैटिंग कोई तुक्का नहीं है

This isn't the first time Akash Deep has batted so well. He already smacked Pat Cummins in BGT. 🔥

