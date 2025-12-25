T20 World Cup 2025: 'उसे विश्व कप टीम में होना ही था', वेंगसरकर अगरकर एंड कंपनी से खुश नहीं

पिछले दिनों टी20 विश्व कप के लिए घोषित हुई टीम इंडिया को लेकर पूर्व दिग्गजों के कमेंटों का आना अभी भी जा रही है. वजह यह है कि कुछ अप्रत्याशित चयन हुए. कुछ खिलाड़ियों के टीम में चयन ने चौंकाया, तो कुछ को बाहर रखना दिग्गजों को गलत लग रहा है. और इनमें से एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल हैं. इशान किशन टीम में आए, तो सभी ने उस जायसवाल को भुला दिया, जो पिछले टी20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा थे. वहीं, जायसवाल को रोहित और विराट के रिटायर होने के बाद एक छोर पर तय ओपनर न माना जा रहा था, बल्कि उनका हक बनता था. लेकिन बीसीसीआई ने टेस्ट की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जायसवाल को आराम दिया, तो गिल को 15 मैचों में मौका दिया. और यह सभी ने देखा है कि जायसवाल टी20 में गिल और इशान दोनों से ही बेहतर ओपनर रहे हैं. अब पूर्व दिग्गज दिलीप वेंगसरकर ने जायसवाल को विश्व कप टीम में न रखने पर सवाल उठाया है.

वेंगी ने कहा, 'गिल को विश्व कप टीम से बाह रखकर सही निर्णय लिया क्योंकि टेस्ट और वनडे कप्तान सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे. गिल ने साल 2025 एशिया कप टीम में वापसी के बाद से एक भी अर्द्धशतकीय पारी नहीं खेली थी.' पूर्व कप्तान ने कहा, 'टीम में चुन गए खिलाड़ी खिलाड़ी शानदार हैं. जब चयन समिति खिलाड़ियों का वर्तमान फॉर्म और फिटनेस के आधार पर आंकलन करती है, तो मैं उनके साथ हूं. चयन के संदर्भ में वर्तमान फॉर्म बहुत ही अहम होती है.'

उन्होंने कहा, 'अगर आपको यह महसूस कराया जात है कि आपकी एक फॉर्मेट में जरूरत नहीं है, तो आप आत्मविश्वास खो बैठते हो.और कॉन्फिडेंस तब आता है, जब आप रन बनाते हो.' वेंगसरकर ने कहा कि जब गिल को बाहर रखा गया, तो जायसवाल की बतौर ओपनर जगह टीम में बनती थी. इसमें कोई संदेह नहीं कि इशान किशन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले दो साल से जायसवाल ही टीम के इर्द-गिर्द रहे हैं. आप गिल की जगह किसे चुनते के सवाल पर वेंगी ने कहा, 'मेरी पसंद जायसवाल होते. जायसवाल ने बार-बार खुद को साबित किया है और वह बहुत ही शानदार परफॉरमर रहे हैं. इन दिनों जरूरत पड़ने पर जायसवाल ने हमेशा ही टीम को शानदार शुरुआत दी है