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वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका!, टीम इंडिया करेगी अफगानिस्तान का 'सूपड़ा साफ', पिच और मौसम का ऐसा रहेगा मिजाज

अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच के प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को जगह मिलने की चर्चा है. साथ ही टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी.

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वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका!, टीम इंडिया करेगी अफगानिस्तान का 'सूपड़ा साफ', पिच और मौसम का ऐसा रहेगा मिजाज
अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज का अंत 3-0 से करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की कोशिश जीत के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. इसके संकेत कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20 में मिली जीत के बाद दिए थे. ऐसे में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. वैभव संजू सैमसन के स्थान पर टीम में आ सकते हैं. इसके साथ ही तेज गेंदबाज यश ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम मैनेजमेंट मौका दे सकता है.

भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक खेले गए दोनों टी20 मुकाबलों में शानदार रहा है. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं. वहीं, दूसरे टी20 में संजू सैमसन ने सिर्फ 22 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली थी. ईशान किशन भी नंबर तीन की पोजीशन पर अच्छी लय में दिखाई दिए हैं.

दूसरे टी20 में ईशान ने 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए थे. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी असरदार साबित हुई है. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा था और उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे. स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाने में सफल रहे थे.

दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए अब तक इस सीरीज में कुछ भी सही नहीं घटा है. टीम के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. अफगानिस्तान के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने दूसरे टी20 में भी आसानी से घुटने टेक दिए थे. सिर्फ कप्तान इब्राहिम जादरान ही कुछ हद तक लय में दिखाई दिए थे, जिन्होंने 37 रन बनाए थे. गेंदबाजी में राशिद खान ने 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन उन्हें बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिल सका था.

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के मुफीद नजर आई है. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरे टी20 में भी 160 रनों के लक्ष्य को 31 गेंदें शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया था. हालांकि, पिच से स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिली है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को सुबह बारिश होने की आशंका है, लेकिन मैच के समय पर मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है.

भारतीय टीम का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर

अफगानिस्तान टीम का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक

(IANS इनपुट के साथ)

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