Vaibhav Suryavanshi: विंबलडन फाइनल देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, बताया कौन है पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी, इन्हें चुना अपना पार्टनर

Vaibhav Suryavanshi At Wimbledon Final: विंबलडन 2026 के फाइनल में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. सेंटर कोर्ट पर खेले गए इस मुकाबले के गवाह भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी बने. मैच के दौरान वैभव ने टेनिस से अपने जुड़ाव और पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर दिलचस्प बातें साझा कीं. जियोस्टार से बातचीत में वैभव ने कहा कि वह पिछले चार-पांच साल से नियमित रूप से टेनिस देख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों के खेल को करीब से फॉलो किया, लेकिन जोकोविच उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं.
The young Indian cricket sensation, Vaibhav Sooryavanshi steps into the iconic world of Wimbledon! 🎾🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 12, 2026
From soaking in the electric atmosphere of the Championships to sharing his thoughts on tennis, Vaibhav opens up in this exclusive interview.#Wimbledon 2026 | LIVE NOW on… pic.twitter.com/LssvFh6eWI
वैभव ने कहा कि नडाल और जोकोविच जैसे दिग्गजों के मुकाबले देखना उन्हें हमेशा पसंद रहा है और दोनों ने उनके ऊपर गहरी छाप छोड़ी है.
The World No. 1 refuses to back down.#JannikSinner claims the second set against #AlexanderZverev to draw level at 1-1 in a thrilling Wimbledon 2026 Gentlemen's Singles Final.#Wimbledon 2026 | LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/mrEzbABJou— Star Sports (@StarSportsIndia) July 12, 2026
सिनर पर जताया था भरोसा, भविष्यवाणी निकली सही
मौजूदा दौर के खिलाड़ियों की बात करते हुए वैभव ने कार्लोस अल्काराज़ की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि इस बार उनका भरोसा यानिक सिनर पर है. फाइनल से पहले ही उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सिनर ट्रॉफी जीतेंगे और आखिरकार उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई. सिनर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-7(7), 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
टेनिस डबल्स में अभिषेक शर्मा को चुनेंगे पार्टनर
जब वैभव से पूछा गया कि अगर उन्हें टेनिस डबल्स खेलना हो तो वह किसे अपना जोड़ीदार बनाएंगे, तो उन्होंने बिना देर किए अभिषेक शर्मा का नाम लिया. वैभव ने कहा कि क्रिकेट में दोनों की ओपनिंग साझेदारी उन्हें काफी पसंद है और उनके साथ बल्लेबाजी करने में हमेशा मजा आता है. यही वजह है कि टेनिस कोर्ट पर भी वह अभिषेक शर्मा को ही अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे.
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