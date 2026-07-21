IND vs ZIM: अग्निपथ पर वैभव सूर्यवंशी... जिम्बाब्वे के खिलाफ तहलका मचाकर लिखेंगे नया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi, IND vs ZIM T20I: हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा दौर आता है, जब प्रतिभा से ज्यादा उसकी वापसी चर्चा का विषय बन जाती है. वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे दौरा कुछ ऐसा ही मौका लेकर आया है. भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन डेब्यू टी20 सीरीज वैसी नहीं रही, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. अब हरारे की पिच पर उनके पास सिर्फ रन बनाने का नहीं, बल्कि अपने खेल को नए सिरे से साबित करने का मौका होगा.

डेब्यू सीरीज में दिखा संघर्ष, अब जवाब बल्ले से देने की बारी

इंग्लैंड दौरे पर वैभव का पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 अभियान उम्मीदों से काफी दूर रहा. तीन मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 42 रन निकले. शुरुआत मिली, लेकिन वह उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके. सबसे बड़ी चुनौती शॉर्ट गेंदों के खिलाफ नजर आई, जहां इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार उन्हें परेशान किया. यही वजह रही कि सीरीज खत्म होते ही वैभव ने आराम नहीं चुना, बल्कि सीधे राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप का रुख किया.

राजस्थान रॉयल्स कैंप में कमजोरी पर सबसे ज्यादा काम

जिम्बाब्वे दौरे से पहले वैभव ने अपना पूरा समय राजस्थान रॉयल्स के साथ अभ्यास में बिताया. नेट्स में सबसे ज्यादा फोकस शॉर्ट गेंदों के खिलाफ बल्लेबाजी पर रहा. बार-बार वही परिस्थितियां तैयार की गईं, जिनमें इंग्लैंड में उन्हें मुश्किल हुई थी. लक्ष्य साफ था. कमजोरी को ताकत में बदलना. अब देखना दिलचस्प होगा कि नेट्स में की गई मेहनत हरारे के मैदान पर कितनी असरदार साबित होती है.

दुनिया जिस वैभव की दीवानी हुई, क्या वही अंदाज फिर लौटेगा?

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई थी. बड़े शॉट, तेज रनगति और गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने की उनकी शैली ने उन्हें खास बनाया. यही कारण है कि उनसे उम्मीदें भी उसी स्तर की हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज उनके लिए सिर्फ एक और दौरा नहीं, बल्कि उस भरोसे को फिर से मजबूत करने का मौका है, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना.

टीम इंडिया की नई शुरुआत, वैभव पर भी रहेंगी नजरें

23 जुलाई से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत की टीम कई नए चेहरों के साथ उतरेगी. प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर और अशोक शर्मा पहली बार सीनियर टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी.

भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का कार्यक्रम

मैच तारीख वेन्यू समय (IST)

पहला टी20 23 जुलाई 2026 हरारे स्पोर्ट्स क्लब शाम 4:30 बजे

दूसरा टी20 25 जुलाई 2026 हरारे स्पोर्ट्स क्लब शाम 4:30 बजे

तीसरा टी20 26 जुलाई 2026 हरारे स्पोर्ट्स क्लब शाम 4:30 बजे

इंग्लैंड सीरीज की कहानी अब पीछे छूट चुका है. जिम्बाब्वे में वैभव सूर्यवंशी के सामने नई शुरुआत का मंच तैयार है. अगर तैयारी मैदान पर प्रदर्शन में बदलती है, तो क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर वही निडर और आक्रामक बल्लेबाज देखने को मिल सकता है, जिसने बेहद कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया था.