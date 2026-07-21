Success Story: IIT नहीं, हैदराबाद के इस इंजीनियरिंग कॉलेज से की पढ़ाई, अब OpenAI में बने CTO

OpenAI CTO Uday Ruddarraju: AI कंपनी OpenAI ने भारतीय मूल के टेक लीडर उदय रुद्दाराजू (Uday Ruddarraju) को Chief Technology Officer (CTO) of Compute नियुक्त किया है. खास बात यह है कि उदय ने न तो IIT और न ही NIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. वे हैदराबाद के चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CBIT) से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके आज दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों में से एक के तकनीकी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं.

कौन हैं उदय रुद्दाराजू

उदय रुद्दाराजू भारतीय मूल के इंजीनियर और टेक्नोलॉजी लीडर हैं. OpenAI में उन्हें CTO of Compute बनाया गया है. यह पद उन्हें कंपनी में शामिल होने के लगभग एक साल बाद मिला है. इससे पहले वे Head of Compute and Infrastructure की भूमिका निभा रहे थे.

IIT नहीं, CBIT से की इंजीनियरिंग

उदय ने हैदराबाद के Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT) से कंप्यूटर साइंस में बीई/बीटेक किया. कॉलेज के दौरान ही उन्हें Amazon Web Services (AWS) में इंटर्नशिप का मौका मिला. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और University of Minnesota Twin Cities से Computer Science में Master's की डिग्री हासिल की.

कई बड़ी टेक कंपनियों में किया काम

उदय रुद्दाराजू eBay में इंजीनियरिंग टीम के साथ काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्‍होंने Robinhood में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नेतृत्व किया, Elon Musk की AI कंपनी xAI में Head of Infrastructure Engineering रहे, xAI में Colossus सुपरकंप्यूटर पर काम किया. xAI में रहते हुए उदय ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने Colossus AI Supercomputer के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह सुपरकंप्यूटर लाखों AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए विशाल कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है.

OpenAI में मिली बड़ी जिम्मेदारी

साल 2025 में उदय रुद्दाराजू OpenAI से जुड़े. कंपनी में उन्होंने AI मॉडल्स के लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, स्टोरेज और मशीन लर्निंग सिस्टम को तेजी से विस्तार देने का नेतृत्व किया. अब उन्हें Chief Technology Officer (CTO) of Compute बनाया गया है. LinkedIn पर अपनी नई जिम्मेदारी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ताकि भविष्य के AI मॉडल अधिक लोगों और संस्थानों तक पहुंच सकें.

CTO of Compute क्या करते हैं

OpenAI में CTO of Compute का काम AI मॉडल्स को ट्रेन और चलाने के लिए जरूरी तकनीकी ढांचे (Compute Infrastructure) का नेतृत्व करना होता है. उनकी टीम मुख्‍य रूप से बड़े डेटा सेंटर विकसित करना, GPU क्लस्टर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का विस्तार करना, नेटवर्किंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए स्केलेबल सिस्टम बनाना, भविष्य की कंप्यूटिंग रणनीति तैयार करना जैसे काम करेगी.