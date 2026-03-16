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Sanju Samson Interview: 'पहली गेंद मिली तो उड़ा देंगे', वैभव सूर्यवंशी ने IPL डेब्यू में पहली गेंद पर लगाया था छक्का, कोच द्रविड़ को पहले ही बताई थी रणनीति

Vaibhav Suryavanshi on IPL Debut First Ball Six: संजू सैमसन ने वैभव को लेकर कहा कि इसने ठीक वैसा ही किया भी. ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपना खुद का वीडियो गेम खेल रहा है.

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Sanju Samson Interview: 'पहली गेंद मिली तो उड़ा देंगे', वैभव सूर्यवंशी ने IPL डेब्यू में पहली गेंद पर लगाया था छक्का, कोच द्रविड़ को पहले ही बताई थी रणनीति
Vaibhav Suryavanshi on IPL Debut First Ball Six

Vaibhav Suryavanshi on IPL Debut First Ball Six: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को नई दिल्ली में नमन अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन किया था. भारतीय क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाला यह वार्षिक समारोह इस बार खास था. इस बार महिला विश्व कप 2025, टी20 विश्व कप 2026, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अंडर-19 विश्व कप, अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया गया. मौके पर पुरुष, युवा और महिला टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी से जुड़कर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि आईपीएल डेब्यू से पहले वैभव की बातचीत पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ से हुई थी.

वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और उन्होंने 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था. वह आईपीएल में शुरू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हैं.

सैमसन ने बताया कि मैच से पहले टीम बुलंद चल रही थी. उस समय राहुल द्रविड़ ने वैभव को कमरे में बुलाया और कहा कि वह अभी बहुत युवा है, इसलिए उसे मैच के बारे में सही तरीके से समझाना जरूरी है. द्रविड़ ने उससे पूछा कि मैच के लिए उसका प्लान क्या है. इस पर वैभव ने जवाब दिया कि वह बस मैदान में जाकर खेलना चाहता है.

जब द्रविड़ ने फिर पूछा कि उसका गेम प्लान क्या है, तो वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पहली ही गेंद खेलने का मौका मिला तो वह उसे सीधे मौके के लिए भेज देगा.

सैमसन ने बताया कि वैभव ने मैदान पर बिल्कुल वैसा ही किया. अपने आईपीएल डेब्यू मैच में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. यह बॉल ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने फेंकी थी.

पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने खुद को एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने ICC अंडर-19 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी. अब आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न में उनके प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की खास नजर रहने वाली है.

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Sanju Viswanath Samson, Vaibhav Suryavanshi, Indian Premier League 2026, Cricket
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