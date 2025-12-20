IND U19 vs PAK U19 Final: 'पता नहीं क्या हो रहा है', पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी का डांस वीडियो आपने देखा क्या?

Vaibhav Suryavanshi Dance Video; IND U19 vs PAK U19 Final: एशिया कप अंडर 19 का फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले बहरतीय स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने फैंस का दिल जीत लिया है. जी हां वैभव का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा और वो अब वायरल भी हो रहा है. आपको बता दें की ये वीडियो टीम इंडिया के अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के बाद बनाया गया है जिसमे वैभव के साथी खिलाड़ी भी डांस स्टेप करते नजर आ रहे हैं. ACC द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'finals energy only'. वीडियो के आखिरी में वैभव सूर्यवंशी कैमरे के सामने आकर कहते हैं, 'पता नहीं क्या हो रहा है'.

14 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ हुए ग्रुप मैच में, वैभव सस्ते में आउट हो गए थे, उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे. हालांकि, उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में यूएई के खिलाफ 171 रन की रिकॉर्ड-तोड़ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने एक पारी में सबसे अधिक छक्कों (14) का अंडर-19 विश्व रिकॉर्ड बनाया था और वैभव ने मौजूदा टूर्नामेंट में कुल 235 रन बनाए हैं और वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं.

रिकॉर्ड 12वां टाइटल जीतने की कोशिश में, भारत रविवार को यहां ICC अकादमी में अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगा. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्होंने ग्रुप A के अपने सभी मैच जीते हैं और पाकिस्तान से आगे रहकर टॉप पर रही है, जिसे पिछले रविवार को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज में एकमात्र 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

भारत ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखा, जिसमें उसने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया. दूसरी ओर, पाकिस्तान पिछले चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा. भारत का फाइनल तक का सफर उसके ऑलराउंड प्रदर्शन पर टिका है, जिसमें बैट्समैन और बॉलर ने मिलकर एक मजबूत टीम बनाई है.

बल्लेबाजी में, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसने दो बार 400 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है. 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू जैसे रोमांचक युवा टैलेंट सामने आए हैं.