विज्ञापन
विशेष लिंक

कभी तस्वीर देखकर किसी ने सोचा नहीं होगा, आज है हर दिल की धड़कन और कल बनेगा सुपरस्टार

Team India Rising Super Star: छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले खिलाड़ियों में भारतीय स्टार सचिन और पार्थिव पटेल का भी जलवा रहा है.

Read Time: 4 mins
Share
कभी तस्वीर देखकर किसी ने सोचा नहीं होगा, आज है हर दिल की धड़कन और कल बनेगा सुपरस्टार
Team India Rising Super Star

Vaibhav Suryavanshi Childhood Viral Pic; Team India Next Superstar: क्रिकेट के इतिहास में वैसे तो कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने काम उम्र में बड़ी प्रतिभा का परिचय दिया है और भारतीय क्रिकेट की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम भला किसके दिमाग और जुबान पर नहीं आएगा क्योंकि सचिन ने भी मैदान पर बहुत कम उम्र में अपने टैलेंट का प्रदर्शन विश्व क्रिकेट के सामने दिखाया. उसके बाद इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी आया जिसने सबको सचिन की याद दिला दी हालाँकि ये खिलाड़ी बाये हाथ का बल्लेबाज था जिसको दुनिया ने पार्थिव पटेल के नाम से जाना.

अब समय ने करवट ले लिया है और फटाफट क्रिकेट का दौर चल रहा ऐसे में टीम इंडिया को भविषय का नया सुपरस्टार मिलने वाला है. कभी बचपन में अपने पिता के साथ मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचने वाला नन्हा सा लड़का आज न जाने कितने बच्चों का रोल मॉडल बन गया है. सोशल मीडिया पर उसके हर बड़ी पारी के बाद एक पोस्ट वायरल होता है जिसमे अपने पिता के साथ मैच देखते हुए एक बच्चे की तस्वीर वायरल होती है और वो छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी हैं जिनके बल्लेबाजी के अंदाज पर आज के समय में क्रिकेट का हर एक प्रसंशक उनका दीवाना है.

Latest and Breaking News on NDTV

ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. आईपीएल से लेकर अंडर 19 विश्व कप में अपने धुआंधार प्रदर्शन से सबके दिलों पर राज करने वाला ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि 14 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत को ये दिखाया की कुछ पाने के लिए कोई एक खास वक्त का इंतज़ार नहीं करना होता है. कभी-कभी काबिलियत खुद बा खुद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में शतकीय पारी

घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपने करियर में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि जोड़ दी है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी मंगलवार को यहां ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. बिहार के लिए खेलते हुए, सूर्यवंशी ने सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें सात चौके और इतने ही छक्के शामिल थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

लिस्ट-A के सबसे युवा शतकवीर वैभव ने तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड 

2025 में सालभर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगलता रहा है, अंडर-19 एशिया कप के फ़ाइनल को छोड़कर. विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाकर 14 साल के वैभव लिस्ट-A क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ वैभव (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. 

भारत की सबसे तेज़ टी20 शतकों की सूची

टी20 क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे कम गेंदों में बनाए गए शतक

 28 गेंद – उर्विल पटेल
 28 गेंद – अभिषेक शर्मा
 32 गेंद – वैभव सूर्यवंशी
 32 गेंद – ऋषभ पंत
 35 गेंद – रोहित शर्मा

साल 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाल

IPL में शतक

IPL में किसी भारतीय की तरफ से सबसे तेज शतक

इंग्लैंड में यूथ ODI में शतक

ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक

इंडिया A के लिए 32 गेंदों में शतक

अब SMAT में शतक

एशिया कप U19 में शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शतक 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, India U19, Vaibhav Suryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now