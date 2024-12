Vaibhav Suryavanshi: 6,6,6,6,6,6...U-19 एशिया कप में आया 13 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान, UAE के खिलाफ मचाया गदर

संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे एसीसी अंडर-19 एशिया कप में बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गदर मचा दिया है. आईपीएल नीलामी में सबसे कम उम्र में बिकने वाले खिलाड़ी ने पहले दो मैचों में विफल रहने के बाद तीसरे मैच में धमाकेदार वापसी की है. उन्होंने बुधवार को यूएई के खिलाफ मुकाबले में आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 165.22 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और तूफानी अर्द्धशतक जड़कर भारत को 10 विकेट से जीत दिलाई है.

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 46 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 3 चौके और 6 छक्कों के दम पर नाबाद 76 रनों की पारी खेली. उन्हें इस दौरान आयुष म्हात्रे का पूरा साथ मिला, जिन्होंने 51 गेंदों में चार चौके और चार छक्के के दम पर नाबाद 67 रन बनाए. इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने यूएई को 10 विकेट से रौंदते हुए टूर्नामेंट की अपनी तीसरी जीत हासिल की.

