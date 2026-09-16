नंबर 1 वैभव सूर्यवंशी और 3 पर संजू सैमसन? अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच की प्लेइंग 11 से बाहर होगा ये स्टार खिलाड़ी!

सीरीज़ पहले ही जीत लेने के बाद, भारत गुरुवार को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले तीसरे और महत्वहीन T20 इंटरनेशनल मैच में अपने तय कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकता है और शानदार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे सकता है. अपने घरेलू हालात में खेलते हुए भारत ने एक ऐसी ताकत की तरह प्रदर्शन किया है जिसे रोकना मुश्किल है, और उन्होंने अफ़गानिस्तान की खतरनाक टीम को भी साधारण साबित कर दिया है. मंगलवार रात सीरीज जीतने के बाद, भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि फिरोजशाह कोटला में होने वाले आखिरी मैच के लिए टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव किया जा सकता है.

ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए जापान जाने से पहले जरूरी मैच प्रैक्टिस मिल सके. अब तक के चयन से यह साफ हो गया है कि भारत, सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करना चाहता. सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू किया था, जब संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में नहीं थे.

अब सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ही अच्छी फ़ॉर्म में हैं. चूंकि वे दोनों ही एक फॉर्मेट में नियमित रूप से खेलते हैं, इसलिए वो आराम नहीं करना चाहेंगे. ऐसे में यह फैसला मैनेजमेंट को लेना होगा.

एक और शानदार जीत के बाद अय्यर ने कहा, "हम चाहते हैं कि वे सभी विकेट और हालात के आदी हो जाएं और उन्हें कुछ प्रैक्टिस भी मिले. इसलिए, यह खिलाड़ियों को, खासकर उन्हें जो अब तक बाहर बैठे हैं, मौका देने और कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव करने के लिए एक अच्छा मैच होगा." सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का एक और विकल्प ईशान किशन को आराम देना हो सकता है.

नेशनल स्क्वाड से जुड़ने से पहले किशन ने ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए दिलीप ट्रॉफ़ी जीती थी. मौजूदा सीरीज़ में सैमसन विकेट-कीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. साथ ही, मैनेजमेंट यह भी चाहेगा कि अय्यर और तिलक वर्मा को पिच पर कुछ समय बिताने का मौका मिले, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में टॉप-थ्री बल्लेबाज़ों के शानदार प्रदर्शन के कारण बाकी बल्लेबाज़ों को ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला.

टॉप-थ्री बल्लेबाज़ों के सामने विरोधी टीम टिक नहीं पाई, इसलिए नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में अभी तक बल्लेबाज़ी करने का मौका नहीं मिला है. गेंदबाज़ी की बात करें तो, टीम के नज़रिए से यह देखना अच्छा रहा कि चोट से उबरकर लौटे रेड्डी ने मंगलवार को विकेट लिए. उन्हें अक्सर चोटिल होने वाले स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बैक-अप के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे वे टीम की भविष्य की योजनाओं में एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं.

चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह खेलते हुए, रवि बिश्नोई ने दूसरे T20 में अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद है कि उन्हें एक और मौका मिलेगा. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की नई गेंद वाली जोड़ी भी हमेशा की तरह शानदार रही है. अफगानिस्तान को पावरप्ले में अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ों का सामना करने का तरीका खोजना होगा और फिर वहां से अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा. बल्लेबाज़ी में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिससे उन्हें मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ़ मुक़ाबला करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाया है.

अगर वे फिर से पहले बल्लेबाज़ी करते हैं, तो भारत पर दबाव बनाने के लिए अफ़गानिस्तान को कम से कम 200 रन बनाने होंगे. "हमने इस बारे में सोचा कि कैसे 150-160 के स्कोर को 200 से ज़्यादा तक पहुंचाया जाए. इसलिए हमें टीम में वह सोच लानी होगी... हमें 200 से ज़्यादा रन बनाने की सही सोच के साथ मैदान पर उतरना चाहिए.

"मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी टीम को हराना चाहते हैं, तो हम इस क्षेत्र में सुधार करेंगे," एक और बड़ी हार के बाद अफ़गानिस्तान के कप्तान इब्राहिम ज़दरान ने कहा. आखिरी मैच में बेहतर प्रदर्शन से जापान के लिए उड़ान भरने से पहले उनका हौसला भी बढ़ेगा.

स्क्वाड:

अफगानिस्तान: इब्राहिम ज़दरान (कप्तान), अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), गुलबदीन नायब, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, मोहम्मद नबी, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान, दरविश रसूली, नंगेलिया खरोती, नवीन-उल-हक, अब्दुल्ला अहमदज़ई.

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर.

मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा.