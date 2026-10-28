वैभव की टॉप-5 में एंट्री, नंबर 1 युवराज सिंह, अभिषेक फिसले, पहले 10 T-20I पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. वैभव ने तीसरे टी-20 मैच में 45 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 4 चौके लगाए. अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की. दोनों की तूफानी बल्लेबाजी ने 199 रन के टारगेट को बौना साबित कर दिया और आखिर में भारतीय टीम 6 विकेट से मैच जीतने में सफल रही. इस मैच में अभिषेक ने 38 गेंद पर 113 रन की पारी खेली और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने फैन्स को चौंका दिया है.

अभिषेक शर्मा से आगे वैभव सूर्यवंशी

वैब सूर्यवंशी अब टी20 इंटरनेशनल में पहले 10 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लागाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. वैभव ने अबतक अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 10 पारियों में बल्लेबाजी की और कुल 22 छक्के लगाए हैं. वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं. युवी ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर के पहले 10 पारियों के बाद कुल 25 छक्के लगाए थे. वहीं, पहली 10 पारियों के बाद अभिषेक शर्मा ने टी-20 इंटरनेशनल में 15 छक्के ही लगा पाए थे.

पहली 10 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक T20I छक्के

25: युवराज सिंह

22: वैभव सूर्यवंशी

20: केएल राहुल

16: शुबमन गिल

16: यशस्वी जयसवाल

15: अभिषेक शर्मा

वैभव सूर्यवंशी के टी-20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 10 मैचों की 10 पारियों में वैभव ने 295 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल है. 26 चौके और 22 छक्के लगा चुके हैं. स्ट्राइक रेट 185.53 का है. वहीं, 15 साल के वैभव का औसत 29.50 का है. अब टी-20 सीरीज का चौथा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही सीरीज 3-0 से अपने नाम करने में सफल हो गई है. ये देखना दिलचस्प होगा कि चौथे मैच में वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं.

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