सूर्यकुमार यादव के ऐतिहासिक कैच की याद हुई ताजा, वैभव सूर्यवंशी ने बशीर का पकड़ा करिश्माई कैच

Vaibhav Sooryavanshi, India Under 19 vs Bangladesh Under 19: जिम्बाब्वे में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सातवां मुकाबला 17 जनवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच बुलावायो में खेला गया. जहां भारतीय टीम रोमांचक मुकाबले में डीएलएस पद्धति के तहत 18 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरूर विहान मल्‍होत्रा रहे. मगर वैभव सूर्यवंशी की भी जितनी सराहना की जाए, कम है. पहले बल्लेबाजी के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने 67 गेंदों में 107.46 की स्ट्राइक रेट से 72 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. उसके बाद क्षेत्ररक्षण में एक अहम कैच पकड़ते हुए पूरे मैच का रूख बदल दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ा करिश्माई कैच

मैच के दौरान एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है. मगर वैभव ने 26वें ओवर में जिस तरह से सीमा रेखा के पास समीउन बशीर का कैच पकड़ा. वहां से यह मुकाबला पूरी तरफ से भारतीय पक्ष में घूम गया.

विपक्षी टीम के बल्लेबाज ने मल्‍होत्रा की गेंद पर जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया था. यहां वह लगभग कामयाब भी रहे. मगर वैभव ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

वैभव ने पीछे की तरफ जाते हुए कैच को तो लपक लिया. मगर उन्हें जब लगा कि वह खुद को संभाल नहीं पाएंगे तो उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया. उसके बाद सीमा रेखा के बाहर से अंदर से आते हुए कैच को पकड़कर सबको हैरान कर दिया.

सूर्यकुमार यादव की याद हुई ताजा

फैंस को न चाहते हुए भी वैभव सूर्यवंशी का यह देखकर वैभव सूर्यकुमार यादव की याद आने लगी है. भारतीय स्टार ने कुछ ऐसे ही टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में करिश्माई कैच पकड़ते हुए मैच का रूख बदल दिया था. परिणाम यह रहा कि भारतीय टीम काफी लंबे समय के बाद आईसीसी का खिताब जीतने में कामयाब हुई थी.

