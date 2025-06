उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू देने से किया मना, फिलिस्तीन से जुड़ा है विवाद, क्रिकेट जगत में आया भूचाल

Usman Khawaja Again In Controversy: ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूदा समय में वेस्टइंडीज के दौरे पर है. जहां मेजबान टीम के साथ वह तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. सीरीज का पहला मुकाबला 25 जून से बारबाडोस में खेला जा रहा है. पहले दिन की समाप्ति के बाद जब कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के साथ ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स रेडियो स्टेशन SEN ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया. जिसके बाद क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है.

बताया जा रहा है कि रेडियो स्टेशन SEN ने बीते फरवरी माह में फिलिस्तीन का गाजा मुद्दे पर सपोर्ट करने वाले ऑस्ट्रेलियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट पीटर लेलोर को बर्खास्त कर दिया था. जिसके बाद ख्वाजा SEN के इस कदम से काफी नाराज नजर आए थे.

🚨 Usman Khawaja refused to give an interview to SEN Radio, which fired Peter Lalor for speaking out in favor of Gaza. (Sydney Morning Herald) pic.twitter.com/itbMjQ3nYs