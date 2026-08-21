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UPT20 में साहब युवराज सिंह का धमाका, तूफानी अंदाज में 56 गेंदों में बनाए ठोक दिए इतने रन

UP T20 League: युवराज सिंह को आतिशी पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

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UPT20 में साहब युवराज सिंह का धमाका, तूफानी अंदाज में 56 गेंदों में बनाए ठोक दिए इतने रन
UP T20 League:

UP T20 लीग सीजन 4 में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में, मौजूदा चैंपियन काशी रुद्रास ने कानपुर सुपरस्टार्ज़ के खिलाफ सात रन से रोमांचक जीत हासिल की. ​​इस जीत में साहब युवराज सिंह ने शानदार 91 रनों की पारी खेली. इस मैच का उद्घाटन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ पांडे ने किया, जिन्होंने खेल शुरू करने के लिए पारंपरिक घंटी बजाने की रस्म निभाई.

इस समारोह में कई खास अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हुए, जिनमें UP T20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर, UPCA मीडिया कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फहीम, UP T20 लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैफुद्दीन, सुल्तानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी असर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जमाल अहमद के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे.

कानपुर सुपरस्टार्ज़ ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, जिसके बाद मौजूदा चैंपियन काशी रुद्रास की शुरुआत खराब रही और वे पहले आठ ओवरों में ही 46/4 के स्कोर पर लड़खड़ा गए.

ओपनर साहब युवराज सिंह ने संयमित और दमदार पारी खेलकर टीम की पारी को संभाला. उन्होंने अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की और शुभम चौबे के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 64 रनों की अहम साझेदारी की, जिससे टीम की स्थिति बेहतर हुई. युवराज ने 56 गेंदों में 91 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे. इसके बाद अर्णव बालियान ने तेज़ी से खेलते हुए सिर्फ 12 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए, जिससे रुद्रास ने अपने तय 20 ओवरों में 167/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कानपुर सुपरस्टार्ज़ को तेज़ शुरुआत मिली, जिसमें प्रियांशु पांडे ने 9 गेंदों में 19 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद, आदर्श सिंह और अभिषेक पांडे ने संभलकर खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की और पारी को आगे बढ़ाया.

हालांकि, मैच ने तेज़ी से करवट ली जब कानपुर ने छह गेंदों के भीतर ही अपने दोनों सेट बल्लेबाजों को गंवा दिया. इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी आउट हुए; मोहम्मद अमान और कप्तान समीर रिज़वी सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम का स्कोर 12वें ओवर के आखिर तक 73/1 से गिरकर 90/5 हो गया.

अनुभवी खिलाड़ी कर्ण शर्मा ने सत्यम सांगू का साथ दिया और पारी को संभालने की कोशिश की. ज़रूरी रन रेट बढ़ने और आखिरी 24 गेंदों पर 45 रनों की ज़रूरत होने पर, सुनील कुमार ने वापसी की और कर्ण को आउट कर दिया. इसके बाद सत्यम ने आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की बची हुई गेंदों पर एक छक्का और दो चौके जड़े, जिससे आखिरी 18 गेंदों पर जीत के लिए ज़रूरी रनों की संख्या घटकर 28 रह गई.

आखिरी दो ओवरों में 19 रनों की ज़रूरत थी, तभी सुनील कुमार ने दूसरा-आखिरी ओवर करने के लिए वापसी की और अपना बदला पूरा किया. उन्होंने खतरनाक दिख रहे सत्यम सांगू का अहम विकेट लिया, जो 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए.

आखिरी ओवर में 14 रनों का बचाव करते हुए, अटल बिहारी राय ने भारी दबाव के बावजूद शानदार गेंदबाज़ी की. उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर रन-आउट कराया और फिर चौथी गेंद पर एक और रन-आउट किया, जिससे कानपुर की टीम 160 रनों पर ऑल-आउट हो गई और काशी रुद्रास को सात रनों से रोमांचक जीत मिली. पहली पारी में टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने वाली शानदार पारी के लिए युवराज को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चुना गया.

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