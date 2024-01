"जब से मैं भारतीय क्रिकेट से अलग..." , विश्व कप का खिताब जीताने वाला खिलाड़ी अब T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा भारत के खिलाफ

यह भी पढ़ें: '6,6, 6, 6, 6, 6,6, 6, 6, 6, 6, 6' ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का T20 में आया भूचाल, 57 गेंद 140 रन ठोक मचाई खलबली

क्रिकबज के साथ इंटरव्यू में उन्मुक्च चंद ने कहा कि, "कुछ ऐसा जो बहुत अजीब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, मेरा अगला लक्ष्य हमेशा भारत के खिलाफ खेलना था, और किसी भी तरह की बुराई में नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खुद को परखने के लिए मैच इच्छुक हूं."

यह भी पढ़ें: "ICC ने किया T20I 'टीम ऑफ द ईयर' 2023 का ऐलान, इन खिलाड़ियों को दी जगह, तो इस दिग्गज को बनाया कप्तान

बता दें कि मार्च तक Unmukt Chand यूएसए की क्रिकेट टीम (USA Cricket Team) के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ यूएसके की ओर से खेलते हुए उन्मुक्त चंद नजर आएंगे. टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में भारत का मुकाबला यूएसए से 12 जून को न्यूयॉर्क में होना है. बता दें कि चंद काफी समय से यूके में हैं और काफी क्रिकेट खेल रहे हैं. मेजर क्रिकेट लीग जैसे बड़े इवेंट में भी उन्मुक्त ने अपने परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोरी थी.

बता दें कि 2010 के दशक की शुरुआत में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज उन्मुक्त चंद को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता था , अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच जिताऊ शतक बनाने के बाद उन्मुक्त चंद से काफी उम्मीदें जगी थी लेकिन आगे चलकर यह युवा क्रिकेटर असीम संभावनाओं के दबाव को झेल नहीं पाया और भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान नहीं बना पाया.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का शेड्यूल (India's schedule for the T20 World Cup 2024)

भारत Vs आयरलैंड 5 ,जून को न्यूयॉर्क में

भारत Vs पाकिस्तान, 9 जून को न्यूयॉर्क में

भारत Vs यूएसए, 12 जून को न्यूयॉर्क में

भारत Vs कनाडा ,15 जून को फ्लोरिडा में