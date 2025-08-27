विज्ञापन
2 गेंदों में 2 विकेट, उमरान मलिक ने रफ्तार से बरपाया कहर, लहराती हुई गेंद पर बल्लेबाज ऐसे खा गया गच्चा

Umran Malik in Buchi babu Tournament: उमरान ने शुरुआत में ही उड़ीसा के सलामी बल्लेबाज ओम टी. मुंडे को शानदार इन-स्विंगर पर बोल्ड कर भेजा पवेलियन.

  • उमरान मलिक ने बुची बाबू टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए अपनी तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया
  • चोट के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहे उमरान ने दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी वापसी को सफल बनाया
  • उमरान ने उड़ीसा के सलामी बल्लेबाज ओम टी. मुंडे को इन-स्विंगर पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा
Umran Malik in Buchi babu Tournament: भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने मंगलवार (26 अगस्त) को बुची बाबू टूर्नामेंट में शानदार अंदाज में मैदान पर वापसी की. जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा के बीच खेले गए मुकाबले में उमरान ने अपनी तेज रफ्तार और धारदार गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा. लंबे समय से चोट के कारण क्रिकेट से दूर रहे इस स्पीडस्टार ने वापसी करते ही अपने पहले स्पेल में ही विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर दिया. उन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी में 2 अहम विकेट चटकाए.

इन-स्विंगर पर बोल्ड कर भेजा पवेलियन

उमरान ने शुरुआत में ही उड़ीसा के सलामी बल्लेबाज ओम टी. मुंडे को शानदार इन-स्विंगर पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा. इसके बाद उन्होंने विपक्षी कप्तान सुभ्रांशु सेनापति को बिना खाता खोले ही आउट कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई. उनकी धारदार गेंदबाजी ने उड़ीसा की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया. रेलवे के खिलाफ पहला मैच मिस करने के बाद यह उनका टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था, जिसमें उन्होंने जोरदार वापसी की.

उमरान मलिक का चोट के बाद दमदार कमबैक

उमरान मलिक ने साल 2022 में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था. लेकिन चोट की वजह से वे लंबे समय से मैदान से दूर रहे. आखिरी बार उन्होंने फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच खेला था. अब एक बार फिर उन्होंने घरेलू क्रिकेट से वापसी कर अपने लय में लौटने का संकेत दिया है.

भारत के लिए अब तक उमरान मलिक का प्रदर्शन

उमरान ने अब तक भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए. वहीं टी20 फॉर्मेट में खेले 8 मुकाबलों में उनके खाते में 11 विकेट दर्ज हैं. अपनी तेज रफ्तार और घातक स्पेल के दम पर उन्हें टीम इंडिया का भविष्य माना जाता है, और अब उनकी वापसी से फैंस को उम्मीद है कि वे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से धमाल मचाते दिखेंगे.

