Hardik Pandya: MI vs DC मुकाबले में हार्दिक पंड्या का बल्ला क्यों चेक करने लगे अंपायर? जानें वजह

Umpire Checks Hardik Pandya Bat: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 29वें मुकाबले में एक दिलचस्प घटना देखने को मिली. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे. उस दौरान मैदानी अंपायरों को उनके बल्ले का जांच करते हुए देखा गया. खुशी की बात ये रही कि पंड्या के बल्ले की चौड़ाई और लंबाई टूर्नामेंट के निर्धारित दिशा-निर्देशों के मुताबिक सही रही. नहीं तो वह एक नई समस्या में फंस जाते.

सोशल मीडिया पर इस दौरान का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि मैदानी अंपायर एक मापक औजार से पंड्या के बल्ले की साइज नापते हुए नजर आ रहे हैं.

