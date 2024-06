VIDEO: युगांडा की टीम का 'मुर्गे' वाला डांस हुआ वायरल, क्या आपने देखा?

Uganda Team Celebration Video: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप 'सी' का एक मुकाबला 5 जून को पापुआ न्यू गिनी और युगांडा के बीच गुयाना में खेला गया. इस मैच में जुझारू प्रदर्शन करते हुए युगांडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का अपना पहला मुकाबला जितने में कामयाब रही. मैच के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पर इस जीत का खुशी भी देखने को मिला. उन्होंने शानदार जीत को अपने पारंपरिक अंदाज में मनाया. मैदान में जब युगांडा के खिलाड़ी नाच रहे थे तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह मुर्गे की तरह कुद रहे हों. इस पल के वीडियो को फैंस सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर कर रहे हैं.

गुयाना में टॉस जीतकर युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था. मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 77 रन पर ऑल आउट हो गई. टीम के लिए हिरी हिरी (15), लेगा सियाका (12) और किप्लिन डोरिगा (12) ही डबल डिजिट तक पहुंच पाए.

