T20 WC 2024: सुपर-8 मुकाबले से पहले टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटेंगे ये दो भारतीय स्टार - रिपोर्ट

Shubman Gill and Avesh Khan May Return to India: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच सहित कुल तीन मैचों में से तीन जीत के साथ पहले से ही टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 राउंड (T20 WC 2024 Super-8) में है. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अब तक यूएसए में अपराजित है. सुपर 8 और उसके बाद नॉकआउट चरण के लिए वेस्टइंडीज जाने से पहले भारत के पास यूएसए में एक और मैच बचा है. हालांकि, क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 जून को भारतीय क्रिकेट टीम के यूएस में खेल के समाप्त होने के बाद दो सितारे स्वदेश लौटने वाले हैं. ये दो सदस्य शुभमन गिल और आवेश खान (Shubman Gill and Avesh Khan Return to home) हैं - दोनों ही खिलाड़ी टीम में यात्रा करने वाले रिजर्व का हिस्सा हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य दो यात्रा करने वाले रिजर्व रिंकू सिंह और खलील अहमद भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बने रहेंगे. अभी तक, सभी यात्रा करने वाले रिजर्व फोर्ट लॉडरडेल में टीम के साथ हैं.

यात्रा करने वाले रिजर्व को बड़े आयोजनों के लिए भेजा जाता है क्योंकि चोट लगने की स्थिति में बोर्ड के लिए तुरंत भेजना संभव नहीं होता है. इस बीच, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत को स्थान परिवर्तन के साथ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव देखने की उम्मीद है और उन्होंने कहा कि कैरेबियाई द्वीपों में ICC T20 विश्व कप के 'सुपर 8' चरण की शुरुआत के बाद स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए.

भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए चार स्पिनरों का चयन किया, लेकिन टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों में तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम रही है. भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ केवल तीन ओवर स्पिन का इस्तेमाल किया, क्योंकि कम स्कोर वाली न्यूयॉर्क पिच पर तेज गेंदबाजी सबसे प्रभावी साबित हुई.

(ANI के इनपुट के साथ)